Залишається членом РНБО? Рада відмовилася викликати Єрмака, щоб прояснити його статус

Під час засідання було оголошено пропозицію викликати Єрмака для доповіді, оскільки попри відставку з посади голови ОПУ, Єрмак все ще позначений, як член РНБО. Це підтвердив і спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Справді, ми перевірили, на офіційному сайті він таким числиться", - сказав він.

Проте ініціатива викликати на засідання Ради Єрмака не набрала голосів. За неї віддали тільки 74 голоси при 226 потрібних.

Зазначимо, що станом на 3 грудня Андрій Єрмак дійсно є в списку членів Ради національної безпеки та оборони. На офіційному сайті РНБО він все ще вказаний, як "Керівник Офісу президента України". Цілком ймовірно, що він втратив місце в РНБО разом з посадою керівника ОПУ, проте відповідного указу все ще немає.

Фото: скриншот з сайту РНБО