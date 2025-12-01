Потянет ли отставка Ермака кадровые перестановки в Кабмине: что говорят источники

Возможные кадровые перестановки в правительстве зависят от того, назначат ли кого-то из членов Кабмина новым главой Офиса президента. Пока в планах депутатов только назначение одного нового министра.

Об этом рассказывается в материале РБК-Украина "Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит".

Среди потенциальных кандидатов на должность нового руководителя Офиса президента есть несколько действующих членов правительства, в частности первый вице-премьер Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль. Поэтому в случае, если кто-то из них перейдет на работу на Банковую, это повлечет за собой соответствующие кадровые перестановки в правительстве.

"Пока этого не произошло, кадровые планы нардепов на эту неделю ограничиваются заполнением одной из двух вакансий в Кабмине - на должность министра юстиции планируют назначить председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Дениса Маслова", - говорится в материале.

Зато должность министра энергетики пока будет оставаться вакантной - на смену уволенному Герману Галущенко не могут найти нужного кандидата.