Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП

Воскресенье 30 ноября 2025 14:22
UA EN RU
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо Андрея Ермака.

Как передает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, через некоторое время хочет оценить идеи, которые были представлены", - сказал Литвин.

В то же время он добавил, что сегодняшнее назначение Оксаны Маркаровой советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций пока не касается кадровых назначений в руководстве Офиса президента.

Отставка Ермака

Напомним, в пятницу утром, 28 ноября, детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Позже сам Ермак подтвердил обыски, отметив, что сотрудничает со следствием, а его адвокаты поддерживают контакт с правоохранителями.

По данным РБК-Украина, эти действия могут касаться расследования "Мидас". Речь идет о крупной коррупционной схеме в сфере энергетики. В нем фигурируют бизнесмен и совладелец "Квартала-95" Тимур Миндич и ряд других бывших высокопоставленных чиновников.

В тот же день после обысков президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.

Подробнее об обысках у Ермака и деталях дела - читайте в материале РБК-Украина.

