ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Зеленского есть шесть кандидатов на должность главы ОП, - источники

Понедельник 01 декабря 2025 08:23
UA EN RU
У Зеленского есть шесть кандидатов на должность главы ОП, - источники Фото: Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился со следующим главой своего Офиса. На вакантную должность рассматривают нескольких кандидатов.

Об этом рассказывается в материале РБК-Украина "Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит".

Среди четырех самых обсуждаемых претендентов - министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и замглавы ОП Павел Палиса.

"Три человека - это те, о ком президент подумал сразу, а Палиса неплохо проявил себя в работе", - говорит собеседник РБК-Украина.

По его словам, назначение премьера Юлии Свириденко главой ОП маловероятно - во власти не хотят снова менять главу правительства.

"Мне кажется, Зеленский уже определился с тем, что лично он, с помощью МИД и других структур, должен заниматься внешними вопросами, а не глава Офиса. Соответственно, на главу ОП ложится внутренняя политика. Так что это в любом случае должен быть high-level человек, на которого будут смотреть элиты, иначе его просто съедят аппаратным путем", - рассказал другой собеседник РБК-Украина.

По словам еще одного источника, четырьмя упомянутыми выше кандидатами список не ограничивается - существуют еще два, менее очевидных претендента.

В любом случае, должность главы ОП будет оставаться вакантной как минимум до среды, когда Зеленский вернется из заграничной командировки.

Отставка Ермака

Напомним, в пятницу утром, 28 ноября, детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Позже сам Ермак подтвердил обыски, отметив, что сотрудничает со следствием, а его адвокаты поддерживают контакт с правоохранителями.

По данным РБК-Украина, эти действия могут касаться расследования "Мидас". Речь идет о крупной коррупционной схеме в сфере энергетики. В нем фигурируют бизнесмен и совладелец "Квартала-95" Тимур Миндич и ряд других бывших высокопоставленных чиновников.

В тот же день после обысков президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.

Подробнее об обысках у Ермака и деталях дела - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента
Новости
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Финальный текст мирного соглашения еще не согласовали, но сделали шаг вперед - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит