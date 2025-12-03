Остается членом СНБО? Рада отказалась вызывать Ермака, чтобы прояснить его статус

Верховная Рада Украины во время заседания 3 декабря отказалась вызвать бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который несмотря на отставку все еще остается членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как передает РБК-Украина , об этом стало известно из трансляции заседания Рады.

Во время заседания было объявлено предложение вызвать Ермака для доклада, поскольку несмотря на отставку с должности главы ОПУ, Ермак все еще обозначен, как член СНБО. Это подтвердил и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Действительно, мы проверили, на официальном сайте он таким числится", - сказал он.

Однако инициатива вызвать на заседание Рады Ермака не набрала голосов. За нее отдали только 74 голоса при 226 нужных.

Отметим, что по состоянию на 3 декабря Андрей Ермак действительно есть в списке членов Совета национальной безопасности и обороны. На официальном сайте СНБО он все еще указан, как "Руководитель Офиса президента Украины". Вполне вероятно, что он потерял место в СНБО вместе с должностью руководителя ОПУ, однако соответствующего указа все еще нет.

Фото: скриншот с сайта СНБО