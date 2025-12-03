Остается членом СНБО? Рада отказалась вызывать Ермака, чтобы прояснить его статус
Верховная Рада Украины во время заседания 3 декабря отказалась вызвать бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который несмотря на отставку все еще остается членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Как передает РБК-Украина, об этом стало известно из трансляции заседания Рады.
Во время заседания было объявлено предложение вызвать Ермака для доклада, поскольку несмотря на отставку с должности главы ОПУ, Ермак все еще обозначен, как член СНБО. Это подтвердил и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
"Действительно, мы проверили, на официальном сайте он таким числится", - сказал он.
Однако инициатива вызвать на заседание Рады Ермака не набрала голосов. За нее отдали только 74 голоса при 226 нужных.
Отметим, что по состоянию на 3 декабря Андрей Ермак действительно есть в списке членов Совета национальной безопасности и обороны. На официальном сайте СНБО он все еще указан, как "Руководитель Офиса президента Украины". Вполне вероятно, что он потерял место в СНБО вместе с должностью руководителя ОПУ, однако соответствующего указа все еще нет.
Фото: скриншот с сайта СНБО
Напомним, что после обысков, которые 28 ноября провели детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры в доме и рабочем офисе Ермака, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.
Сейчас, через несколько дней после отставки Ермака, Зеленский еще не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо него. На эту должность рассматривают нескольких кандидатов.
Соответственно тормозятся возможные кадровые перестановки в правительстве. Сейчас они зависят от того, назначат ли кого-то из членов Кабмина новым главой Офиса президента.
Подробнее обо всем этом - в материале РБК-Украина "Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит".