Залишається членом РНБО? Рада відмовилася викликати Єрмака, щоб прояснити його статус
Верховна Рада України під час засідання 3 грудня відмовилася викликати колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який попри відставку все ще залишається членом Ради національної безпеки та оборони (РНБО).
Як передає РБК-Україна, про це стало відомо з трансляції засідання Ради.
Під час засідання було оголошено пропозицію викликати Єрмака для доповіді, оскільки попри відставку з посади голови ОПУ, Єрмак все ще позначений, як член РНБО. Це підтвердив і спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.
"Справді, ми перевірили, на офіційному сайті він таким числиться", - сказав він.
Проте ініціатива викликати на засідання Ради Єрмака не набрала голосів. За неї віддали тільки 74 голоси при 226 потрібних.
Зазначимо, що станом на 3 грудня Андрій Єрмак дійсно є в списку членів Ради національної безпеки та оборони. На офіційному сайті РНБО він все ще вказаний, як "Керівник Офісу президента України". Цілком ймовірно, що він втратив місце в РНБО разом з посадою керівника ОПУ, проте відповідного указу все ще немає.
Фото: скриншот з сайту РНБО
Нагадаємо, що після обшуків, які 28 листопада провели детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури в домі та робочому офісі Єрмака, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.
Наразі, через кілька днів після відставки Єрмака, Зеленський ще не визначився, кого призначить керівником Офісу президента замість нього. На цю посаду розглядають кількох кандидатів.
Відповідно гальмуються можливі кадрові перестановки в уряді. Наразі вони залежать від того, чи призначать когось із членів Кабміну новим головою Офісу президента.
Детальніше про все це - в матеріалі РБК-Україна "Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить".