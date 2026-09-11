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РФ атаковала две АЗС "Укрнафта" в Киеве, по одной заправке был двойной удар (видео)

11:57 11.09.2026 Пт
2 мин
Зафиксированы значительные разрушения зданий и критические повреждения оборудования
aimg Валерий Ульяненко
РФ атаковала две АЗС "Укрнафта" в Киеве, по одной заправке был двойной удар (видео) Фото: Россия ударила по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве (facebook.com/sergio.fedorenko)
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Утром в пятницу, 11 сентября, российские оккупанты ударили по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве, одну заправку враг атаковал дважды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуры и сообщение главы "Нафтогаза" Сергея Федоренко.

"Сегодня поздно утром российские реактивные дроны атаковали сразу два автозаправочных комплекса сети - на правом и левом берегах столицы. По одному из объектов враг цинично нанес повторный удар", - рассказал Кукура.

Он добавил, что персонал и клиенты покинули заправочную территорию после сигнала воздушной тревоги. В то же время, зафиксированы серьезные разрушения капитальных зданий и критические повреждения оборудования.

"Это очередной целенаправленный удар по гражданским объектам, которые снабжают людей горючим и необходимыми товарами. Никакой военной цели в таких атаках нет. Это террор против мирного населения", - подчеркнул глава правления "Укрнафты".

Федоренко сообщил, что российские реактивные дроны ударили по двум АЗК "Укрнафта" на Троещине и Почайной. Двойной удар претерпела заправка на Почайной.

"Как только раздался сигнал тревоги - станции остановили работу, все работники и клиенты покинули территорию. Никакой военной цели в таких атаках нет и быть не может. Это террор против гражданского населения, мирных людей", - заявил он.

Напомним, 10 сентября в Голосеевском районе вражеский дрон упал на территорию АЗС. Позже в ГСЧС сообщили, что в результате удара по АЗС "Укрнафты" в Киеве ранены три человека, повреждена остановка и возникли несколько пожаров.

Отметим, недавно россияне совершили серию ударов по гражданской инфраструктуре сети "Укрнафта". Под обстрелами оказались объекты компании в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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