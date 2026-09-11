РФ атаковала две АЗС "Укрнафта" в Киеве, по одной заправке был двойной удар (видео)

Утром в пятницу, 11 сентября, российские оккупанты ударили по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве, одну заправку враг атаковал дважды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуры и сообщение главы "Нафтогаза" Сергея Федоренко.

"Сегодня поздно утром российские реактивные дроны атаковали сразу два автозаправочных комплекса сети - на правом и левом берегах столицы. По одному из объектов враг цинично нанес повторный удар", - рассказал Кукура.

Он добавил, что персонал и клиенты покинули заправочную территорию после сигнала воздушной тревоги. В то же время, зафиксированы серьезные разрушения капитальных зданий и критические повреждения оборудования.

"Это очередной целенаправленный удар по гражданским объектам, которые снабжают людей горючим и необходимыми товарами. Никакой военной цели в таких атаках нет. Это террор против мирного населения", - подчеркнул глава правления "Укрнафты".

Федоренко сообщил, что российские реактивные дроны ударили по двум АЗК "Укрнафта" на Троещине и Почайной. Двойной удар претерпела заправка на Почайной.

"Как только раздался сигнал тревоги - станции остановили работу, все работники и клиенты покинули территорию. Никакой военной цели в таких атаках нет и быть не может. Это террор против гражданского населения, мирных людей", - заявил он.