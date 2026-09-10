ТРЦ в Киеве определились с новым режимом работы: кто работает в желтую тревогу

С 10 сентября некоторые киевские торговые центры переходят на работу по уровням воздушной тревоги. При желтом уровне определенные ТРЦ продолжат работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные сообщения торговых центров DREAM , RETROVILLE , RIVER MALL и Victoria Gardens и ответ ЦУМа на запрос.

Ряд киевских торговых центров - DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL и Victoria Gardens - с 10 сентября 2026 года меняет режим работы во время воздушных тревог. При желтом уровне угрозы они продолжат работать, а при красном - будут закрываться и отправлять посетителей в укрытие.

Изменения вводятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 4 сентября 2026 года №1092 об оптимизации защиты населения от средств воздушного нападения, разделяющего угрозу на два уровня - желтый и красный.

Желтый уровень (дроновая угроза)

При объявлении желтого уровня торговые центры продолжают работу, но советуют не пренебрегать сигналом тревоги и по возможности пройти в укрытие. Пребывание в центре посетители и работники определяют по своему усмотрению.

В то же время каждый магазин или заведение само решает, работать ему или закрыться. Открыты только те точки, которые дали на это добровольное согласие, а продавец может закрыться, если испытывает опасность. Списки арендаторов, прекращающих работу, ТРЦ публикуют в соцсетях и на своих сайтах, поэтому график конкретного магазина следует уточнить перед визитом.

Красный уровень

При красном уровне угрозы торговые центры полностью прекращают работу. Всех посетителей и работников просят покинуть помещение и пройти до ближайшего укрытия.

Отдельный режим действует в RETROVILLE в вечернее время: если тревога продолжается или начинается после 21:00, работает только гипермаркет NOVUS и касса, а сам ТРЦ открывается на следующий день.

Кто остается на обычном режиме

Часть заведений на новую систему по уровням не переходит. В ответ на запрос РБК-Украина в ЦУМе сообщили, что не могут предоставить развернутого комментария, и отметили: универмаг по-прежнему закрывается во время воздушных тревог независимо от типа угрозы.

"Все гости и сотрудники проходят до ближайшего укрытия на станции метро "Театральная" или "Крещатик"", - говорится в ответе ЦУМа.

Свой подход и у Ocean Plaza. Там подчеркнули, что уровень или цвет опасности не имеет значения, а безопасность посетителей и работников всегда на первом месте.

Во время воздушной тревоги -1 этаж продолжает работать - там обустроено безопасное пространство, которое можно использовать в качестве укрытия. Посетители могут переждать тревогу, в частности посетить Auchan, воспользоваться сервисами или дождаться отбоя на паркинге.

Где искать укрытие

У каждого центра свои особенности. В DREAM посетителей направляют к укрытиям на станциях метро "Минская", "Оболонь" и "Героев Днепра". В RIVER MALL действует временное укрытие на -2 уровне подземного паркинга – путь к нему обозначен навигационными стрелками.

Схемы расположения укрытий можно найти в приложении "Киев Цифровой" и на картах внутри торговых центров.