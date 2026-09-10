ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

ТРЦ в Киеве определились с новым режимом работы: кто работает в желтую тревогу

13:49 10.09.2026 Чт
3 мин
У каждого центра нашлось собственное решение
aimg Валерия Абабина
ТРЦ в Киеве определились с новым режимом работы: кто работает в желтую тревогу Фото: Женщина на шопинге (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С 10 сентября некоторые киевские торговые центры переходят на работу по уровням воздушной тревоги. При желтом уровне определенные ТРЦ продолжат работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные сообщения торговых центров DREAM , RETROVILLE , RIVER MALL и Victoria Gardens и ответ ЦУМа на запрос.

Ряд киевских торговых центров - DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL и Victoria Gardens - с 10 сентября 2026 года меняет режим работы во время воздушных тревог. При желтом уровне угрозы они продолжат работать, а при красном - будут закрываться и отправлять посетителей в укрытие.

Изменения вводятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 4 сентября 2026 года №1092 об оптимизации защиты населения от средств воздушного нападения, разделяющего угрозу на два уровня - желтый и красный.

Желтый уровень (дроновая угроза)

При объявлении желтого уровня торговые центры продолжают работу, но советуют не пренебрегать сигналом тревоги и по возможности пройти в укрытие. Пребывание в центре посетители и работники определяют по своему усмотрению.

В то же время каждый магазин или заведение само решает, работать ему или закрыться. Открыты только те точки, которые дали на это добровольное согласие, а продавец может закрыться, если испытывает опасность. Списки арендаторов, прекращающих работу, ТРЦ публикуют в соцсетях и на своих сайтах, поэтому график конкретного магазина следует уточнить перед визитом.

Красный уровень

При красном уровне угрозы торговые центры полностью прекращают работу. Всех посетителей и работников просят покинуть помещение и пройти до ближайшего укрытия.

Отдельный режим действует в RETROVILLE в вечернее время: если тревога продолжается или начинается после 21:00, работает только гипермаркет NOVUS и касса, а сам ТРЦ открывается на следующий день.

Кто остается на обычном режиме

Часть заведений на новую систему по уровням не переходит. В ответ на запрос РБК-Украина в ЦУМе сообщили, что не могут предоставить развернутого комментария, и отметили: универмаг по-прежнему закрывается во время воздушных тревог независимо от типа угрозы.

"Все гости и сотрудники проходят до ближайшего укрытия на станции метро "Театральная" или "Крещатик"", - говорится в ответе ЦУМа.

Свой подход и у Ocean Plaza. Там подчеркнули, что уровень или цвет опасности не имеет значения, а безопасность посетителей и работников всегда на первом месте.

Во время воздушной тревоги -1 этаж продолжает работать - там обустроено безопасное пространство, которое можно использовать в качестве укрытия. Посетители могут переждать тревогу, в частности посетить Auchan, воспользоваться сервисами или дождаться отбоя на паркинге.

Где искать укрытие

У каждого центра свои особенности. В DREAM посетителей направляют к укрытиям на станциях метро "Минская", "Оболонь" и "Героев Днепра". В RIVER MALL действует временное укрытие на -2 уровне подземного паркинга – путь к нему обозначен навигационными стрелками.

Схемы расположения укрытий можно найти в приложении "Киев Цифровой" и на картах внутри торговых центров.

Напомним, с 10 сентября в Киеве заработали новые правила работы бизнеса во время тревог – они не означают автоматическое закрытие ТЦ и магазинов при каждой дроновой угрозе, а окончательное решение остается за посетителем. Эти правила действуют после того, как Кабмин утвердил два уровня тревог – желтый (дроновая угроза) и красный (ракеты и массированные удары).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Заправка выгорела дотла. Появились фото атакованной АЗС "Укрнафты" в Киеве
Заправка выгорела дотла. Появились фото атакованной АЗС "Укрнафты" в Киеве
Аналитика
Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского