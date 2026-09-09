Метро в Киеве будет работать по новому графику: что изменится

С завтрашнего дня, 10 сентября в Киеве изменится график работы общественного транспорта из-за сокращения комендантского часа. Пассажирский транспорт в столице будет работать дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Как изменится график транспорта

Комендантский час в Киеве будет длится с 1:00 до 5:00. В связи с этим основные маршруты наземного транспорта с наибольшим пассажиропотоком продолжат работу в среднем на один час.

При этом время первых отправлений не меняется.

Обновленный график для каждого маршрута наземного общественного транспорта можно посмотреть на сайте КП "Киевпасстранс".

Метро будет работать дольше

Все станции киевского метро в режиме пассажирских перевозок также будут работать на один час дольше. В то же время график работы станций как укрытий не меняется.

К примеру, станция метро "Университет", которая сейчас работает на вход до 22:38, с 10 сентября будет открыта для входа до 23:38. Аналогично продолжат работу и другие станции.

Обновленный график работы метро в Киеве (инфографика КГГА)

В Департаменте советуют пассажирам ориентироваться именно на время закрытия станции на вход, а не на расписание отдельных поездов. График сформирован так, чтобы пассажиры, которые зашли на станцию перед ее закрытием, могли доехать до любой другой станции метро.

Что изменится на "зеленой" линии

Напомним, с 10 сентября на наземном участке "зеленой" линии метро поезда будут курсировать без ограничений во время желтого уровня угрозы. Пассажиры смогут продлить поездку или по желанию покинуть вагон и воспользоваться станцией метро как укрытием.

В случае объявления воздушной тревоги красного уровня движение поездов на наземном участке "зеленой" линии будет остановлено.

Режим работы "красной" линии при воздушных угрозах желтого и красного уровней не меняется.