Кинотеатры будут работать во время тревог, но с ограничениями: что изменится

Кинотеатры в Украине начнут работать во время "желтого" уровня воздушной тревоги. Правила работы отличаются в зависимости от конкретной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий пресс-службы "Оскара" и Multiplex в Instagram .

Работа Multiplex

Для посетителей и персонала введен обновленный алгоритм действий.

Во время "желтого" уровня тревоги:

показ фильма временно приостанавливают;

гостям сообщают об угрозе и указывают направление к ближайшему укрытию;

после завершения объявления сеанс возобновляется, а зрители могут продолжить просмотр.

Во время "красного" уровня тревоги:

кинотеатр полностью прекращает работу, а показ отменяют;

посетителей направляют в безопасные места;

работа заведения может быть возобновлена после отбоя или снижения уровня угрозы до "желтого".

В пресс-службе Multiplex уточнили, что регламент может отличаться в отдельных учреждениях в зависимости от местных властей или правил конкретного ТРЦ.

При этом, если сеанс был отменен из-за "красного" уровня тревоги, зрители смогут оформить возврат билетов в виде промокодов на предстоящий сеанс.

Если же показ прерывался из-за "желтого" уровня, вернуть билеты смогут те, кто покинул сеанс.

Работа "Оскар"

Как сообщили РБК-Украина в пресс-службе сети киевских кинотеатров "Оскар", они будут работать в соответствии с правилами работы ТРЦ, в которых находятся.

Более подробных деталей там не раскрыли.

РБК-Украина также обратилось с запросом в "Планету Кино", но на момент публикации не получило ответ.

Уровни тревог

Напомним, в Украине ввели "желтый" и "красный" уровни воздушных тревог из-за российских непрерывных атак реактивными дронами.

"Желтую" тревогу объявляют при угрозе атаки беспилотниками. А "красную" - при массированных атаках и ракетной угрозе.