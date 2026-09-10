ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Кинотеатры будут работать во время тревог, но с ограничениями: что изменится

19:41 10.09.2026 Чт
2 мин
Отдельно украинцам разъяснили, как можно оформить возврат билетов
aimg Иван Носальский
Кинотеатры будут работать во время тревог, но с ограничениями: что изменится Иллюстративное фото: кинотеатры начнут работать при тревогах (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кинотеатры в Украине начнут работать во время "желтого" уровня воздушной тревоги. Правила работы отличаются в зависимости от конкретной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий пресс-службы "Оскара" и Multiplex в Instagram.

Работа Multiplex

Для посетителей и персонала введен обновленный алгоритм действий.

Во время "желтого" уровня тревоги:

  • показ фильма временно приостанавливают;
  • гостям сообщают об угрозе и указывают направление к ближайшему укрытию;
  • после завершения объявления сеанс возобновляется, а зрители могут продолжить просмотр.

Во время "красного" уровня тревоги:

  • кинотеатр полностью прекращает работу, а показ отменяют;
  • посетителей направляют в безопасные места;
  • работа заведения может быть возобновлена после отбоя или снижения уровня угрозы до "желтого".

В пресс-службе Multiplex уточнили, что регламент может отличаться в отдельных учреждениях в зависимости от местных властей или правил конкретного ТРЦ.

При этом, если сеанс был отменен из-за "красного" уровня тревоги, зрители смогут оформить возврат билетов в виде промокодов на предстоящий сеанс.

Если же показ прерывался из-за "желтого" уровня, вернуть билеты смогут те, кто покинул сеанс.

Работа "Оскар"

Как сообщили РБК-Украина в пресс-службе сети киевских кинотеатров "Оскар", они будут работать в соответствии с правилами работы ТРЦ, в которых находятся.

Более подробных деталей там не раскрыли.

РБК-Украина также обратилось с запросом в "Планету Кино", но на момент публикации не получило ответ.

Уровни тревог

Напомним, в Украине ввели "желтый" и "красный" уровни воздушных тревог из-за российских непрерывных атак реактивными дронами.

"Желтую" тревогу объявляют при угрозе атаки беспилотниками. А "красную" - при массированных атаках и ракетной угрозе.

К слову, часть ТРЦ Киева уже определилась с правилами работы во время тревог. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Оскар Война в Украине Воздушная тревога Ракетный удар
Новости
"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат
"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат
Аналитика
Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского