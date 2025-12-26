РФ теряет контроль над ядерными технологиями, - СВР
Россия впервые закупила для АЭС критические турбогенераторы в Китае, что подчеркивает слабость собственного машиностроения. Это событие сигнализирует о глубокой технологической зависимости Москвы от Пекина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Российская корпорация "Росатом" впервые приобрела критическое оборудование для атомных станций за рубежом - две турбогенераторные установки у китайской госкорпорации Dongfang Turbine, которые предназначены для Ленинградской АЭС.
Это не только демонстрирует технологическую деградацию российского ядерного машиностроения, но и фактически устанавливает долгосрочную зависимость от Китая, сообщают в СВР.
Кроме того, "Росатом" обратился к китайским производителям с просьбой передать технологии тихоходных паровых турбин, необходимых для реакторов АЭС.
Поставки планируется завершить к 2030 году, что создает длительное ожидание ключевых компонентов.
Стоимость российских турбин на треть выше китайских аналогов, а собственные мощности страны не способны обеспечить графики строительства новых энергоблоков на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС.
Фактически, российская атомная отрасль потеряла способность самостоятельно реализовывать стратегические проекты. Закупка оборудования и передача технологий в критически важной сфере подчеркивает провал в развитии и формирует зависимость от КНР в поставках, сервисе и модернизации энергетических объектов.
Ранее Россия активно развивала собственное ядерное машиностроение, но санкции и технологическая изоляция значительно ограничили производственные возможности.
Поддержка Китая в сфере атомной энергетики стала критической для продолжения строительства и модернизации АЭС.
Китай наращивает поставки для РФ
Напомним, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщал, что большинство комплектующих для российских дронов и ракет поставляет Китай. Доля китайских комплектующих выросла с начала полномасштабного вторжения.
Ранее мы писали, что Китай усиливает сотрудничество с Россией, в частности в сфере военно-промышленного комплекса.
В июне РБК-Украина сообщало, что Китай стал ключевым поставщиком для российской военной машины. Существуют также предположения, что Пекин мог передавать летальное оружие.
Также по данным агентства Reuters, в Россию переправляют китайские боевые двигатели, замаскированные под промышленные холодильные установки.
В сентябре специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что если бы Китай прекратил поставки для России, война в Украине могла бы завершиться уже на следующий день.