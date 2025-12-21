Российские дроны и ракеты на 70% комплектуются Китаем, - Власюк

Об этом заявил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина" .

Власюк отмечает, что доля китайских комплектующих в российских БПЛА и ракет выросла с начала полномасштабного вторжения выросла.

По его словам, речь идет не только о микроэлектронике, но и о техническом оборудовании для производства, станках и определенных химических веществах, что позволяет российскому военно-промышленному комплексу поддерживать соответствующие темпы производства.

Относительно эффекта санкций, Власюк подчеркивает, что они работают частично:

Россия не всегда может получить необходимые компоненты;

даже если поставки происходят, количество и цена не соответствуют потребностям врага.

Он также сообщил, что Украина ведет переговоры с Китаем по этому вопросу, однако реакции пока нет.

С начала войны Украина активно отслеживает источники комплектующих для российского оружия, чтобы усилить санкционное давление.

Сотрудничество России и Китая

Отметим, что рост доли китайских компонентов подчеркивает проблему обхода санкций Россией и одновременно демонстрирует, что санкции влияют на доступность и цену ресурсов для врага.

Эта ситуация важна для стратегического планирования поставок и контроля за технологиями, которые могут использоваться в военных целях.