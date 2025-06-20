Китай стал главным поставщиком РФ и мог передать летальное оружие, - The Economist

Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Пекин, вероятно, мог передать также и летальное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

Издание в качестве примера приводит ударные беспилотники типа "Шахед", которые сейчас массово производит Россия. Ранее дроны были начинены американской микроэлектроникой, которую контрабандой ввозили через Азию для обхода санкций.

Однако сейчас "Шахеды" оснащены китайскими деталями. По данным ГУР Минобороны, такие дроны имеют антенны китайского производства. Один экземпляр содержал только два американских компонента из 15.

The Economist отмечает, что с 2022 года Китай осторожно оказывал военную помощь России. По словам украинских и европейских чиновников, он отклонил некоторые российские запросы на помощь и оборудование.

Пекин избегал масштабных поставок готовых боеприпасов или летального оружия, которые могли бы спровоцировать американские или европейские санкции.

"Но есть признаки того, что Китай подошел к этой границе (в поставках летального оружия, - ред.) - и, возможно, пересек ее", - пишет The Economist.

Западные чиновники сообщили изданию, что Китай предоставляет России различные формы поддержки с 2023 года, включая критически важные компоненты вооружения и гражданские дроны. Но важно, что эти чиновники также указывают на "небольшое количество артиллерийских боеприпасов и военных дронов".

До сих пор публичных доказательств передачи артиллерийских боеприпасов из Китая не было. В начале 2023 года Китай рассматривал возможность поставки России партии снарядов калибра 122 мм и 152 мм, но нет никаких признаков того, что он сделал это в больших масштабах.

Позже в том же году украинские войска обнаружили минометные снаряды китайского производства вблизи Мелитополя. Однако непонятно, были ли эти поставки непосредственно из Китая или через третьи страны.

"На практике китайское оружие гораздо менее жизненно важно для России, чем китайские компоненты и инструменты", - добавляет издание.