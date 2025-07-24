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Китай поставляет РФ двигатели для дронов под видом холодильников: Reuters раскрыл детали

Четверг 24 июля 2025 09:05
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Китай поставляет РФ двигатели для дронов под видом холодильников: Reuters раскрыл детали Фото: Китай поставляет РФ двигатели для дронов под видом холодильников (facebook com worldeconomicforum)
Автор: Ірина Глухова

Китайские боевые двигатели скрыто переправляют в Россию под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным журналистов, китайские двигатели, произведенные компанией Xiamen Limbach Aviation Engine Co., попадают в российское оборонное предприятие "Купол" под видом "промышленных холодильных установок".

После того, как в октябре 2024 года США и ЕС ввели санкции против Xiamen и ряда других компаний, с поставками запчастей начала работать новая китайская фирма Beijing Xichao International Technology and Trade.

Именно эта компания передает детали российской стороне, что подтверждается счетами-фактурами, таможенными документами и внутренней перепиской "Купола".

Согласно внутреннему документу компании "Купол", который оказался в распоряжении Reuters, в этом году с Минобороны РФ заключен контракт на производство более 6 тысяч дронов "Гарпия" по сравнению с 2 тысячами в прошлом. По состоянию на апрель 2025 года уже передали более 1,5 тысячи аппаратов.

По данным украинской военной разведки, Россия ежемесячно запускает около 500 этих беспилотников по военным и гражданским объектам в глубоком тылу Украины.

"То, что эти товары указываются как "охлаждающие приборы", позволяет экспортировать их в Россию, не вызывая подозрений у правительства Китая", - рассказал один из собеседников издания.

Между тем в Пекине официально отрицают ненадлежащие поставки в РФ товаров двойного применения.

Санкций против России

Санкции против России во время полномасштабной войны стали одним из главных инструментов международного давления.

Их цель - ограничить экономические возможности врага, в частности в энергетическом секторе, и повлиять на его финансовую стабильность.

Кроме того, санкции часто направлены на отдельные предприятия и лиц, которые поддерживают военные действия или прямо вовлечены в это.

18 июля послы стран-членов ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России.

Кроме того, ЕС начал работать над 19-м пакетом санкций против России.

А недавно Европейский Союз включил в новый пакет санкций два китайских финансовых учреждения и пять компаний, зарегистрированных в КНР, из-за тесных связей Китая с Россией, которая продолжает войну против Украины. Под санкции попали, в частности, банки, осуществляющие операции с криптовалютами.

За это Пекин выразил официальное недовольство Европейскому Союзу.

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