Китай поставляет РФ двигатели для дронов под видом холодильников: Reuters раскрыл детали
Китайские боевые двигатели скрыто переправляют в Россию под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным журналистов, китайские двигатели, произведенные компанией Xiamen Limbach Aviation Engine Co., попадают в российское оборонное предприятие "Купол" под видом "промышленных холодильных установок".
После того, как в октябре 2024 года США и ЕС ввели санкции против Xiamen и ряда других компаний, с поставками запчастей начала работать новая китайская фирма Beijing Xichao International Technology and Trade.
Именно эта компания передает детали российской стороне, что подтверждается счетами-фактурами, таможенными документами и внутренней перепиской "Купола".
Согласно внутреннему документу компании "Купол", который оказался в распоряжении Reuters, в этом году с Минобороны РФ заключен контракт на производство более 6 тысяч дронов "Гарпия" по сравнению с 2 тысячами в прошлом. По состоянию на апрель 2025 года уже передали более 1,5 тысячи аппаратов.
По данным украинской военной разведки, Россия ежемесячно запускает около 500 этих беспилотников по военным и гражданским объектам в глубоком тылу Украины.
"То, что эти товары указываются как "охлаждающие приборы", позволяет экспортировать их в Россию, не вызывая подозрений у правительства Китая", - рассказал один из собеседников издания.
Между тем в Пекине официально отрицают ненадлежащие поставки в РФ товаров двойного применения.
Санкций против России
Санкции против России во время полномасштабной войны стали одним из главных инструментов международного давления.
Их цель - ограничить экономические возможности врага, в частности в энергетическом секторе, и повлиять на его финансовую стабильность.
Кроме того, санкции часто направлены на отдельные предприятия и лиц, которые поддерживают военные действия или прямо вовлечены в это.
18 июля послы стран-членов ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России.
Кроме того, ЕС начал работать над 19-м пакетом санкций против России.
А недавно Европейский Союз включил в новый пакет санкций два китайских финансовых учреждения и пять компаний, зарегистрированных в КНР, из-за тесных связей Китая с Россией, которая продолжает войну против Украины. Под санкции попали, в частности, банки, осуществляющие операции с криптовалютами.
За это Пекин выразил официальное недовольство Европейскому Союзу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.