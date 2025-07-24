Китай поставляет РФ двигатели для дронов под видом холодильников: Reuters раскрыл детали

Китайские боевые двигатели скрыто переправляют в Россию под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным журналистов, китайские двигатели, произведенные компанией Xiamen Limbach Aviation Engine Co., попадают в российское оборонное предприятие "Купол" под видом "промышленных холодильных установок".

После того, как в октябре 2024 года США и ЕС ввели санкции против Xiamen и ряда других компаний, с поставками запчастей начала работать новая китайская фирма Beijing Xichao International Technology and Trade.

Именно эта компания передает детали российской стороне, что подтверждается счетами-фактурами, таможенными документами и внутренней перепиской "Купола".

Согласно внутреннему документу компании "Купол", который оказался в распоряжении Reuters, в этом году с Минобороны РФ заключен контракт на производство более 6 тысяч дронов "Гарпия" по сравнению с 2 тысячами в прошлом. По состоянию на апрель 2025 года уже передали более 1,5 тысячи аппаратов.

По данным украинской военной разведки, Россия ежемесячно запускает около 500 этих беспилотников по военным и гражданским объектам в глубоком тылу Украины.

"То, что эти товары указываются как "охлаждающие приборы", позволяет экспортировать их в Россию, не вызывая подозрений у правительства Китая", - рассказал один из собеседников издания.

Между тем в Пекине официально отрицают ненадлежащие поставки в РФ товаров двойного применения.