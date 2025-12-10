ua en ru
Китай делает шаги на активизацию сотрудничества с Россией, - Зеленский

Среда 10 декабря 2025 14:59
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и руководителя Службы внешней разведки Олег Иващенко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Китай делает шаги на активизацию сотрудничества с Россией, в частности в сфере военной промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

По его словам, разведка фиксирует усиление фактически десуверенизации части российской территории в пользу Китая. Речь идет прежде всего об использовании ресурсообеспеченных земель и продаже дефицитных ресурсов Китаю.

"Также фиксируем, что Китай делает шаги на активизацию сотрудничества с Россией, в частности в сфере военной промышленности. Разведки партнеров имеют аналогичную информацию", - добавил президент.

Зеленский поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов наших партнеров в Европе и Америке.

"Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что у России не уменьшается аппетит к агрессии", - подчеркнул он.

Сотрудничество России и Китая

Напомним, Китай официально придерживается нейтральной позиции относительно войны России против Украины.

При этом Пекин активно сотрудничает с Москвой, а ряд китайских компаний поставляют в РФ товары двойного назначения, которые, в частности, могут быть использованы для производства вооружения.

Кроме этого, Китай, имея целью выгоду для себя, покупает у России нефть и газ, чем косвенно финансирует войну, начатую Москвой.

Напомним, в июне издание The Economist писало, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Кроме того, Пекин, возможно, мог передать летальное оружие.

Также агентству Reuters стало известно, что в Россию переправляют китайские боевые двигатели под видом "промышленных холодильных установок".

В сентябре спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог отмечал, что если бы Китай прекратил помощь России, то война в Украине "могла бы закончиться уже на следующий день".

