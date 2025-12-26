Росія втрачає контроль над ядерними технологіями, - СЗР

Росія вперше закупила для АЕС критичні турбогенератори у Китаї, що підкреслює слабкість власного машинобудування. Ця подія сигналізує про глибоку технологічну залежність Москви від Пекіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

Російська корпорація "Росатом" вперше придбала критичне обладнання для атомних станцій за кордоном - дві турбогенераторні установки у китайської держкорпорації Dongfang Turbine, які призначені для Ленінградської АЕС.

Це не лише демонструє технологічну деградацію російського ядерного машинобудування, а й фактично встановлює довгострокову залежність від Китаю, повідомляють в СЗР.

Крім того, "Росатом" звернувся до китайських виробників із проханням передати технології тихохідних парових турбін, необхідних для реакторів АЕС.

Постачання планується завершити до 2030 року, що створює тривале очікування ключових компонентів.

Вартість російських турбін на третину вища за китайські аналоги, а власні потужності країни не здатні забезпечити графіки будівництва нових енергоблоків на Ленінградській, Курській та Смоленській АЕС.

Фактично, російська атомна галузь втратила здатність самостійно реалізовувати стратегічні проєкти. Закупівля обладнання та передача технологій у критично важливій сфері підкреслює провал у розвитку та формує залежність від КНР у постачанні, сервісі та модернізації енергетичних об’єктів.

Раніше Росія активно розвивала власне ядерне машинобудування, але санкції та технологічна ізоляція значно обмежили виробничі можливості.

Підтримка Китаю у сфері атомної енергетики стала критичною для продовження будівництва та модернізації АЕС.