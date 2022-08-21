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Чи закриють Чернігів на в'їзд та виїзд на святкові дні серпня: офіційна відповідь

Фото: стало відомо, чи закриють Чернігів на в'їзд та виїзд на святкові дні серпня (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернігівській області поки не планують вводити обмеження на в'їзд та виїзд з обласного центру. Громадян закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Чернігівської ОВА Вячеслава Чауса.

"Шановні мешканці Чернігівщини! Застерігаємо вас від споживання та поширення неправдивої інформації щодо обмеження пересування областю у святкові дні. Наразі додаткових заходів щодо обмеження в'їзду чи виїзду з обласного центру не проводиться", - зазначив Чаус.

При цьому він зазначив, якщо виникне така необхідність, то про відповідне рішення буде поінформовано заздалегідь на офіційних ресурсах: сторінка Чернігівської обласної військової адміністрації у Facebook та безпосередньо сторінки начальника ОВА в Facebook та Telegram.

Святкові дні в Україні та попередження українцям

Варто зазначити, що 23 серпня Україна відзначає День державного прапора, а наступного дня, 24 серпня українці традиційно відзначають День Незалежності.

Втім, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Тому День Незалежності, який припадає на середу, є звичайним робочим днем.

Тим часом влада попереджає українців про можливі ракетні удари Росії по містах на День Незалежності.

У Києві вже заборонили будь-які масові заходи на свято, а в Харківській області посилили комендантську годину та комплекс заходів безпеки під час святкування Дня незалежності через загрозу посилення провокацій.

Своєю чергою в МВС закликають українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній повітряній тривозі.

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