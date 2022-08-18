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День Незалежності в умовах війни: чи буде вихідний

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Україна, Четвер 18 серпня 2022 11:46
День Незалежності в умовах війни: чи буде вихідний Фото: День Незалежності буде звичайним робочим днем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Тому День Незалежності України, який припадає на середу, є звичайним робочим днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Статтею 73 Кодексу законів про працю України (КЗпП) встановлено 9 святкових днів (зокрема, День Незалежності 24 серпня) та 4 неробочі дні - релігійні свята, в які не проводиться робота (7 січня і 25 грудня - Різдво Христове, один день (неділя) - Великдень, один день (неділя) - Трійця).

Однак статтею 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

До введення воєнного стану планувалося, що у 2022 році в Україні робочими днями будуть 249 з 365 календарних днів. Крім того, передбачалося 116 днів, коли робота не проводиться, серед яких 105 вихідних та 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Ухваленим в березні законом скасували перенесення вихідного дня на понеділок, якщо святковий день припадає на суботу чи неділю. Крім того, святкові дні серед тижня є робочими.

Нагадаємо, в липні Рада внесла зміни до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Новим законом передбачено, що робота у вихідний день оплачується в подвійному розмірі.

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