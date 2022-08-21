Закроют ли Чернигов на въезд и выезд на праздничные дни августа: официальный ответ

"Уважаемые жители Черниговщины! Предостерегаем вас от потребления и распространения ложной информации об ограничении передвижения областью в праздничные дни. Сейчас дополнительных мер по ограничению въезда или выезда из областного центра не проводится",- отметил Чаус.

При этом он отметил, если возникнет такая необходимость, то о соответствующем решении будет проинформировано заранее на официальных ресурсах: страница Черниговской областной военной администрации в Facebook и непосредственно страницы начальника ОВА в Facebook и Telegram.

Праздничные дни в Украине и предупреждения украинцам

Стоит отметить, что 23 августа Украина отмечает День государственного флага, а на следующий день, 24 августа украинцы традиционно отмечают День Независимости.

Впрочем, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, поэтому День Независимости, который приходится на среду, является обычным рабочим днем.

Между тем власть предупреждает украинцев о возможных ракетных ударах России по городам на День Независимости.

В Киеве уже запретили любые массовые мероприятия на праздник, а в Харьковской области усилили комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы усиления провокаций.

В свою очередь в МВД призывают украинцев 23-25 августа прятаться в укрытие при каждой воздушной тревоге.

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