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Київ у списку. В ОП допускають ракетні атаки росіян на міста на День Незалежності

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Київ, Неділя 21 серпня 2022 10:24
Київ у списку. В ОП допускають ракетні атаки росіян на міста на День Незалежності Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти люблять прив'язувати свої провокації до різних дат. Тому не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни в День Незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Росія - це архаїчна держава і вона прив'язує свої дії до певних дат...Вони (росіяни - ред.) ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку. Пам'ятаємо оці "потужні" промови про те, що вони через три дні йтимуть маршем по Хрещатику в Києві і таким чином покажемо, чому "руській мір" набагато сильніший, ніж український", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що з наступного тижня російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Додамо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначав, що РФ не готується до наступу в День Незалежності, проте українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від росіян.

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День незалежності України ракетный удар Ірина Подоляк
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