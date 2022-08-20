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У Харкові та області вводять затяжну комендантську годину: дата і час

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Харківська область, Субота 20 серпня 2022 22:09
У Харкові та області вводять затяжну комендантську годину: дата і час Фото: у Харкові та області вводять затяжну комендантську годину (unsplash.com)
Автор: Іван Носальський

У Харківській області, починаючи з 22 серпня, змінять час комендантської години. У День Незалежності будуть введені особливі обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його інформацією, з понеділка, 22 серпня, комендантська година в Харківській області триватиме з 19:00 до 07:00 наступного дня.

При цьому в День Незалежності комендантську годину введуть з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

"Просимо з розумінням поставитися до таких заходів і підготуватися до перебування вдома і укриттів - це наша безпека. У цей час заборонено перебувати в громадських місцях, пересуватися вулицями пішки або транспортом. Перебуваєте вдома і не ігноруйте тривогу", - зазначив Синєгубов.

Варто зауважити, що станом на 20 серпня комендантська година в Харківській області триває з 22:00 до 06:00 наступного дня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві змінюють тривалість роботи метро з 21 по 24 серпня. Протягом чотирьох днів метрополітен перевозитиме пасажирів з 6: 00 до 21: 00.

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Харків Комендантська година Війна Росії проти України
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