Чи закриють Чернігів на в'їзд та виїзд на святкові дні серпня: офіційна відповідь
У Чернігівській області поки не планують вводити обмеження на в'їзд та виїзд з обласного центру. Громадян закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Чернігівської ОВА Вячеслава Чауса.
"Шановні мешканці Чернігівщини! Застерігаємо вас від споживання та поширення неправдивої інформації щодо обмеження пересування областю у святкові дні. Наразі додаткових заходів щодо обмеження в'їзду чи виїзду з обласного центру не проводиться", - зазначив Чаус.
При цьому він зазначив, якщо виникне така необхідність, то про відповідне рішення буде поінформовано заздалегідь на офіційних ресурсах: сторінка Чернігівської обласної військової адміністрації у Facebook та безпосередньо сторінки начальника ОВА в Facebook та Telegram.
Святкові дні в Україні та попередження українцям
Варто зазначити, що 23 серпня Україна відзначає День державного прапора, а наступного дня, 24 серпня українці традиційно відзначають День Незалежності.
Втім, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Тому День Незалежності, який припадає на середу, є звичайним робочим днем.
Тим часом влада попереджає українців про можливі ракетні удари Росії по містах на День Незалежності.
У Києві вже заборонили будь-які масові заходи на свято, а в Харківській області посилили комендантську годину та комплекс заходів безпеки під час святкування Дня незалежності через загрозу посилення провокацій.
Своєю чергою в МВС закликають українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній повітряній тривозі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.