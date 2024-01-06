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Законопроект о мобилизации могут отправить обратно Кабмину. Депутаты взяли паузу

Фото: Законопроект о мобилизации могут отправить обратно Кабмину (kmu.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Карина Левицкая

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня закончил слушания по законопроекту по мобилизации. Однако финальное решение относительно дальнейшей судьбы этого документа комитет планирует принять на следующей неделе.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал член комитета Федор Вениславский.

"Для того, чтобы мы приняли решение, нужно чтобы этот документ рассмотрел также комитет по антикоррупционной политике и предоставил свои выводы. Есть две опции - либо вернуть Кабмину на доработку, либо принять проект за основу и дальше дорабатывать его в Раде ко второму (чтению - ред), что маловероятно. Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены комитета", - пояснил нардеп. 

По его словам, наибольшие дискуссии в комитете вызвали нормы о людях с инвалидностью 3 группы, о дискреции органов (например, руководители военных администраций имеют не совсем юридически четко определенные полномочия), об ограничениях и наказаниях за неявку в ТЦК и внесение в реестр должников по решению руководителя ТЦК. Кроме того, есть дискуссии и по поводу нормы об электронных оповещениях.

Новый законопроект о мобилизации

Кабинет министров вечером 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы.

Однако этот законопроект вызвал резонанс в обществе и политикуме. В частности, оппозиция угрожала не поддержать его в парламенте. Даже в первом чтении. Между тем омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что законопроект содержит противоречащие Конституции инициативы.

Между тем, первый заместитель главы ВР Александр Корниенко высказал мнение, что, скорее всего, в Раде примут компромиссную версию законопроекта о мобилизации.

На этой неделе профильный парламентский комитет собрался на заседание вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить возможные изменения в предложенном правительством законопроекте.

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Мобилизация в Украине