Корниенко дал прогноз по законопроекту о мобилизации: будет компромиссная версия

В Украине, вероятнее всего, примут компромиссную версию законопроекта о мобилизации, который Кабинет министров недавно внес в Верховную раду.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью " Радио Свобода " заявил первый заместитель главы ВР Александр Корниенко.

"Я не готов сказать, какая версия (законопроекта о мобилизации - ред.) будет на выходе. Мой прогноз, что будет какая-то компромиссная версия, не знаю, вокруг чего будут компромиссы, но точно она будет отличаться от того, что правительство внесло", - отметил он.

По его словам, может быть так называемая "комитетская" версия, когда берут несколько альтернативных законопроектов и разрабатывают совместную редакцию. Такой вариант могут вынести на рассмотрение нардепов в первом чтении.

Но, как подчеркнул Корниенко, до второго чтения все равно будут правки. Поэтому то, что потом подпишет президент Владимир Зеленский, может сильно отличаться от инициативы правительства.

Корниенко также уточнил, что необходимо отдельно критически рассмотреть ограничения прав граждан, которые предлагаются законопроектом.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в понедельник, 25 декабря, Кабмин внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается ввести ряд изменений в процесс мобилизации.

В частности, документ предусматривает значительные ограничения для уклонистов - им хотят запретить распоряжаться своим и приобретать новое движимое и недвижимое имущество и не только.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял о том, что такие инициативы противоречат Конституции.

Более детально о законопроекте можете узнать в материале РБК-Украина.