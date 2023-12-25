Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект закона .

Появился текст большого законопроекта Кабмина, который касается изменения порядка проведения мобилизации в Украине.

Как отмечают в пояснительной записке к документу, цель изменений - совершенствование проведения мобилизации, воинского учета призовников, соцзащиты военнослужащих, а также отдельных вопросов прохождения воинской службы.

В частности, законопроектом предлагается:

изменение призывного возраста с 27 до 25 лет;

отпуск для военнослужащих, которых освободили из плена, длительностью 90 дней с сохранением денежного обеспечения;

уточнение обязанностей граждан насчет мобилизационной подготовки и мобилизации;

установление требований к повесткам, а также порядка их вручения гражданам;

уточнение оснований для отсрочки и освобождения от призыва;

установление категорий граждан, которые не подлежат призыву;

уточнение порядка бронирования для военнообязанных, которые работают в органах государственной власти и других государственных органах;

уточнение оснований для освобождения от воинской службы;

исключение из перечня выводов ВВК вывода про ограниченную пригодность;

исключение срочной службы как вида военной службы и освобождение от службы в запас всех военнослужащих срочной службы;

введение для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет общевоенной подготовки до 3 месяцев;

ограничение прав граждан, которые уклоняются от взятия на воинский учет и прохождения военной службы;

предоставление полномочий Нацполиции для участия в мероприятиях по мобилизации;

привлечение к рекрутингу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Отметим, что это еще не значит внедрение тех либо других изменений в мобилизации. Как и анонсировалось, парламент получил готовый документ, который теперь будут обсуждать в Комитете ВР.

Украина вносит изменения в мобилизацию

Как ранее сообщалось, украинские власти работают над изменениями относительно правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Среди инициатив, звучавших от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за границей.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что среди предложений была и возможность присылать военнообязанным повестки по почте.

Также мы писали, что парламентарии работают над уточнением оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, а вопросом "номер один" для украинской власти стала демобилизация. Впрочем, как уже объяснял министр обороны Рустем Умеров, полная демобилизация в Украине не возможна до окончания войны.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский не отрицает уменьшение возрастного порога мобилизованных до 25 лет.

Кроме того, глава государства во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом о мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев. Это подтвердили и в правящей партии. Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных, а правительство разрабатывает правила.

Более подробно о возможных изменениях в мобилизации писало РБК-Украина в материале.

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