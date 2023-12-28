Законопроект о мобилизации: что сделают с нормами, которые противоречат Конституции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

Он отметил, что вчера провел совещание с представителями Минобороны. По его словам, были найдены компромиссы по пунктам, чтобы обеспечить мобилизацию и не нарушить права людей.

Лубинец подчеркнул, что его офис присоединится к оценке нового законопроекта о мобилизации до того, как документ попадет в сессионный зал Верховной рады.

"При подготовке этого законопроекта к внесению в сессионный зал будет заседание профильного комитета, будет отдельная экспертная оценка от меня. И будет сделано так, что права людей будут обеспечены", - сказал омбудсмен.

Новый законопроект о мобилизации

Кабинет министров вечером 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы.

Более подробно о законопроекте и предложениях по мобилизации - в материале РБК-Украина.

При этом омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть нормы, противоречащие Конституции. Речь об ограничениях для уклонистов. В частности, это запрет на сделки с недвижимостью.

По информации источников РБК-Украина, законопроект все еще могут изменить или доработать.