Законопроект про мобілізацію можуть відправити назад Кабміну. Депутати взяли паузу

"Для того, щоб ми ухвалили рішення, потрібно щоб цей документ розглянув також комітет з антикорупційної політики й надав свої висновки. Є дві опції - або повернути Кабміну на допрацювання, або ухвалити проект за основу й далі допрацьовувати його в Раді до другого (читання - ред.), що малоймовірно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету", - пояснив нардеп.

За його словами, найбільші дискусії в комітеті викликали норми щодо людей з інвалідністю 3 групи, щодо дискреції органів (наприклад, керівники військових адміністрацій мають не зовсім юридично чітко визначені повноваження), щодо обмежень та покарань за неявку до ТЦК і внесення в реєстр боржників за рішенням керівника ТЦК. Крім того, є дискусії й щодо норми про електронні оповіщення.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів ввечері 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Однак даний законопроект викликав резонанс в суспільстві та політикумі. Зокрема опозиція погрожувала не підтримати його в парламенті. Навіть в першому читанні. Тим часом омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про те, що законопроект містить ініціативи, що суперечать Конституції.

Між тим перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко висловив думку, що, найімовірніше, у Раді ухвалять компромісну версію законопроекту про мобілізацію.

Цього тижня профільний парламентський комітет зібрався на засідання разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити можливі зміни в запропонованому урядом законопроекті.

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