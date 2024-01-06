Законопроект про мобілізацію можуть відправити назад Кабміну. Депутати взяли паузу

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки сьогодні закінчив слухання щодо законопроекту по мобілізації. Однак фінальне рішення щодо подальшої долі цього документу комітет планує ухвалити наступного тижня.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів член комітету Федір Веніславський.
"Для того, щоб ми ухвалили рішення, потрібно щоб цей документ розглянув також комітет з антикорупційної політики й надав свої висновки. Є дві опції - або повернути Кабміну на допрацювання, або ухвалити проект за основу й далі допрацьовувати його в Раді до другого (читання - ред.), що малоймовірно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету", - пояснив нардеп.
За його словами, найбільші дискусії в комітеті викликали норми щодо людей з інвалідністю 3 групи, щодо дискреції органів (наприклад, керівники військових адміністрацій мають не зовсім юридично чітко визначені повноваження), щодо обмежень та покарань за неявку до ТЦК і внесення в реєстр боржників за рішенням керівника ТЦК. Крім того, є дискусії й щодо норми про електронні оповіщення.
Кабінет міністрів ввечері 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Однак даний законопроект викликав резонанс в суспільстві та політикумі. Зокрема опозиція погрожувала не підтримати його в парламенті. Навіть в першому читанні. Тим часом омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про те, що законопроект містить ініціативи, що суперечать Конституції.
Між тим перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко висловив думку, що, найімовірніше, у Раді ухвалять компромісну версію законопроекту про мобілізацію.
Цього тижня профільний парламентський комітет зібрався на засідання разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити можливі зміни в запропонованому урядом законопроекті.
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