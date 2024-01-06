Законопроект о мобилизации могут отправить обратно Кабмину. Депутаты взяли паузу

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня закончил слушания по законопроекту по мобилизации. Однако финальное решение относительно дальнейшей судьбы этого документа комитет планирует принять на следующей неделе.

"Для того, чтобы мы приняли решение, нужно чтобы этот документ рассмотрел также комитет по антикоррупционной политике и предоставил свои выводы. Есть две опции - либо вернуть Кабмину на доработку, либо принять проект за основу и дальше дорабатывать его в Раде ко второму (чтению - ред), что маловероятно. Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены комитета", - пояснил нардеп.

По его словам, наибольшие дискуссии в комитете вызвали нормы о людях с инвалидностью 3 группы, о дискреции органов (например, руководители военных администраций имеют не совсем юридически четко определенные полномочия), об ограничениях и наказаниях за неявку в ТЦК и внесение в реестр должников по решению руководителя ТЦК. Кроме того, есть дискуссии и по поводу нормы об электронных оповещениях.

Новый законопроект о мобилизации

Кабинет министров вечером 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы.

Однако этот законопроект вызвал резонанс в обществе и политикуме. В частности, оппозиция угрожала не поддержать его в парламенте. Даже в первом чтении. Между тем омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что законопроект содержит противоречащие Конституции инициативы.

Между тем, первый заместитель главы ВР Александр Корниенко высказал мнение, что, скорее всего, в Раде примут компромиссную версию законопроекта о мобилизации.

На этой неделе профильный парламентский комитет собрался на заседание вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить возможные изменения в предложенном правительством законопроекте.

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