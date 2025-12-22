Закон о выборах во время войны будет "одноразовым": Стефанчук назвал ключевые вопросы

Новый закон о выборах в условиях войны будет одноразовым. Существует еще много вопросов, которые необходимо согласовать.

Как передает РБК-Украина , об этом на встрече с дипломатами заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук напомнил, что сегодня, 22 декабря, он подписал распоряжение и создал рабочую группу для подготовки законопроекта о выборах в Украине во время войны. Группу возглавляет первый заместитель спикера Рады Александр Корниенко. В ее состав войдут представители всех без исключений фракций и групп, представители гражданского общества и Центральной избирательной комиссии.

Спикер Рады обратил внимание, что опыта формирования законодательства о выборах в условиях войны в мире "очень мало или вообще нет". Рабочая группа будет нарабатывать все нюансы применения Избирательного кодекса, которые связаны с войной.

Самые важные вопросы

По словам Стефанчука, первый важный вопрос, который обсудит рабочая группа, - обеспечение возможности голосования на выборах для военных, а также обеспечение для них права быть избранными. Это необходимо четко урегулировать.

Второй вопрос - голосование украинцев, которые находятся за границей. Речь о том, в каком формате должно пройти такое голосование. Во многих странах, в том числе странах ЕС, ограничено или запрещено голосование вне дипломатических или консульских учреждений. Необходимо, чтобы новый закон соответствовал законодательству разных государств.

Спикер Рады добавил, что третий вопрос - проведение выборов на временно оккупированных территориях.

"Это тоже большой вызов. Мы не хотим, чтобы агрессор использовал эту ситуацию - в случае непроведения или ограниченного проведения выборов - как то, что Украина якобы добровольно отказалась от этих территорий", - сказал он.

Четвертый вопрос, по словам Стефанчука, связан с дипломатической службой. Необходимо обеспечить, чтобы выборы в Украине были признаны демократическими. Для этого нужно присутствие международных наблюдателей.

Одноразовый закон

Спикер Рады заявил, что пока не будет прогнозировать, когда состоятся выборы и при каких условиях. Рабочая группа пока что должна прийти к общему мнению, поскольку по каждому вопросу есть аргументы "за" и "против". Важно и взять лучший мировой опыт.

"Этот закон будет одноразового использования - именно для этих выборов. Далее, я надеюсь, мы перейдем на платформу, предусмотренную в Конституции, Избирательного кодекса и будем двигаться по этому пути", - подчеркнул Стефанчук.