Закон про вибори під час війни буде "одноразовим": Стефанчук назвав ключові питання

Новий закон про вибори в умовах війни буде одноразовим. Існує ще багато питань, які необхідно узгодити.

Як передає РБК-Україна , про це на зустрічі з дипломатами заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук нагадав, що сьогодні, 22 грудня, він підписав розпорядження і створив робочу групу для підготовки законопроєкту про вибори в Україні під час війни. Групу очолює перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко. До її складу увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.

Спікер Ради звернув увагу, що досвіду формування законодавства про вибори в умовах війни у світі "дуже мало або взагалі немає". Робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов'язані з війною.

Найважливіші питання

За словами Стефанчука, перше важливе питання, яке обговорить робоча група, - забезпечення можливості голосування на виборах для військових, а також забезпечення для них права бути обраними. Це необхідно чітко врегулювати.

Друге питання - голосування українців, які перебувають за кордоном. Мова про те, в якому форматі має відбутися таке голосування. У багатьох країнах, зокрема країнах ЄС, обмежене або заборонене голосування поза дипломатичними або консульськими установами. Необхідно, щоб новий закон відповідав законодавству різних держав.

Спікер Ради додав, що третє питання - проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

"Це теж великий виклик. Ми не хочемо, щоб агресор використав цю ситуацію - у разі непроведення або обмеженого проведення виборів - як те, що Україна нібито добровільно відмовилася від цих територій", - сказав він.

Четверте питання, за словами Стефанчука, пов'язане з дипломатичною службою. Необхідно забезпечити, щоб вибори в Україні були визнані демократичними. Для цього потрібна присутність міжнародних спостерігачів.

Одноразовий закон

Спікер Ради заявив, що поки що не прогнозуватиме, коли відбудуться вибори і за яких умов. Робоча група поки що має дійти спільної думки, оскільки з кожного питання є аргументи "за" і "проти". Важливо і взяти найкращий світовий досвід.

"Цей закон буде одноразового використання - саме для цих виборів. Далі, я сподіваюся, ми перейдемо на платформу, передбачену в Конституції, Виборчого кодексу і будемо рухатися цим шляхом", - наголосив Стефанчук.