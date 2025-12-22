Закон про вибори під час війни буде "одноразовим": Стефанчук назвав ключові питання
Новий закон про вибори в умовах війни буде одноразовим. Існує ще багато питань, які необхідно узгодити.
Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі з дипломатами заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Стефанчук нагадав, що сьогодні, 22 грудня, він підписав розпорядження і створив робочу групу для підготовки законопроєкту про вибори в Україні під час війни. Групу очолює перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко. До її складу увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.
Спікер Ради звернув увагу, що досвіду формування законодавства про вибори в умовах війни у світі "дуже мало або взагалі немає". Робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов'язані з війною.
Найважливіші питання
За словами Стефанчука, перше важливе питання, яке обговорить робоча група, - забезпечення можливості голосування на виборах для військових, а також забезпечення для них права бути обраними. Це необхідно чітко врегулювати.
Друге питання - голосування українців, які перебувають за кордоном. Мова про те, в якому форматі має відбутися таке голосування. У багатьох країнах, зокрема країнах ЄС, обмежене або заборонене голосування поза дипломатичними або консульськими установами. Необхідно, щоб новий закон відповідав законодавству різних держав.
Спікер Ради додав, що третє питання - проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.
"Це теж великий виклик. Ми не хочемо, щоб агресор використав цю ситуацію - у разі непроведення або обмеженого проведення виборів - як те, що Україна нібито добровільно відмовилася від цих територій", - сказав він.
Четверте питання, за словами Стефанчука, пов'язане з дипломатичною службою. Необхідно забезпечити, щоб вибори в Україні були визнані демократичними. Для цього потрібна присутність міжнародних спостерігачів.
Одноразовий закон
Спікер Ради заявив, що поки що не прогнозуватиме, коли відбудуться вибори і за яких умов. Робоча група поки що має дійти спільної думки, оскільки з кожного питання є аргументи "за" і "проти". Важливо і взяти найкращий світовий досвід.
"Цей закон буде одноразового використання - саме для цих виборів. Далі, я сподіваюся, ми перейдемо на платформу, передбачену в Конституції, Виборчого кодексу і будемо рухатися цим шляхом", - наголосив Стефанчук.
Вибори під час війни
Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп натякнув на необхідність виборів в Україні, оскільки їх "давно не було".
У відповідь президент України Володимир Зеленський сказав, що він готовий до виборів. Але, за його словами, для цього потрібне відповідне законодавство, а також забезпечення безпеки для всіх українців на час виборчого процесу і голосування.
Російський диктатор Володимир Путін уже зажадав від України, щоб було забезпечено можливість проголосувати для тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях.