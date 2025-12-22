ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Закон про вибори під час війни буде "одноразовим": Стефанчук назвав ключові питання

Київ, Понеділок 22 грудня 2025 19:06
UA EN RU
Закон про вибори під час війни буде "одноразовим": Стефанчук назвав ключові питання Фото: Руслан Стефанчук, спікер Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Новий закон про вибори в умовах війни буде одноразовим. Існує ще багато питань, які необхідно узгодити.

Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі з дипломатами заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук нагадав, що сьогодні, 22 грудня, він підписав розпорядження і створив робочу групу для підготовки законопроєкту про вибори в Україні під час війни. Групу очолює перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко. До її складу увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.

Спікер Ради звернув увагу, що досвіду формування законодавства про вибори в умовах війни у світі "дуже мало або взагалі немає". Робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов'язані з війною.

Найважливіші питання

За словами Стефанчука, перше важливе питання, яке обговорить робоча група, - забезпечення можливості голосування на виборах для військових, а також забезпечення для них права бути обраними. Це необхідно чітко врегулювати.

Друге питання - голосування українців, які перебувають за кордоном. Мова про те, в якому форматі має відбутися таке голосування. У багатьох країнах, зокрема країнах ЄС, обмежене або заборонене голосування поза дипломатичними або консульськими установами. Необхідно, щоб новий закон відповідав законодавству різних держав.

Спікер Ради додав, що третє питання - проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

"Це теж великий виклик. Ми не хочемо, щоб агресор використав цю ситуацію - у разі непроведення або обмеженого проведення виборів - як те, що Україна нібито добровільно відмовилася від цих територій", - сказав він.

Четверте питання, за словами Стефанчука, пов'язане з дипломатичною службою. Необхідно забезпечити, щоб вибори в Україні були визнані демократичними. Для цього потрібна присутність міжнародних спостерігачів.

Одноразовий закон

Спікер Ради заявив, що поки що не прогнозуватиме, коли відбудуться вибори і за яких умов. Робоча група поки що має дійти спільної думки, оскільки з кожного питання є аргументи "за" і "проти". Важливо і взяти найкращий світовий досвід.

"Цей закон буде одноразового використання - саме для цих виборів. Далі, я сподіваюся, ми перейдемо на платформу, передбачену в Конституції, Виборчого кодексу і будемо рухатися цим шляхом", - наголосив Стефанчук.

Вибори під час війни

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп натякнув на необхідність виборів в Україні, оскільки їх "давно не було".

У відповідь президент України Володимир Зеленський сказав, що він готовий до виборів. Але, за його словами, для цього потрібне відповідне законодавство, а також забезпечення безпеки для всіх українців на час виборчого процесу і голосування.

Російський диктатор Володимир Путін уже зажадав від України, щоб було забезпечено можливість проголосувати для тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслан Стефанчук Верховна рада Вибори в Україні Війна в Україні
Новини
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ