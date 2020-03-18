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Закон про ринок землі відклали до переговорів з МВФ

Новини » Політика     18.03.2020 - 10:25
Закон про ринок землі відклали до переговорів з МВФ
Ілюстративне фото (flickr.com/Jamille Wilson)

У команді президента вирішили не поспішати з прийняттям земельної реформи

Закон про ринок землі відклали до переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо виділення нової фінансової допомоги. Про це йдеться в матеріалі РБК-Украна "Прийняли заходи: як Верховна рада взялася за коронавірус і його наслідки".

За даними видання, питання землі поки поставлено на паузу через МВФ. У команді президента вирішили не поспішати з прийняттям земельної реформи, бо чекають переговорів з Фондом щодо виділення нової фінансової допомоги.

Зазначимо, міністр фінансів України Ігор Уманський заявив, що домовленості про наступний транш з Міжнародним валютним фондом будуть актуалізовані в найближчі тижні.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повинен найближчим часом відправитися в США на зустріч з представниками МВФ, щоб обговорити меморандум.

Раніше повідомлялося, що парламент може завершити розгляд поправок до законопроекту про ринок землі у четвер, 19 березня.

А 17 березня нардепи на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавірусу проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня.

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