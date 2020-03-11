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У Раді розповіли, коли може завершитися розгляд закону про ринок землі

Новини » Політика     11.03.2020 - 14:20
У Раді розповіли, коли може завершитися розгляд закону про ринок землі
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

В агрокомітеті не виключать, що опозиційні нардепи блокуватимуть роботу ВР

Парламент може завершити розгляд поправок до другого читання законопроекту про ринок землі у пленарний четвер, 19 березня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова аграрного комітету Микола Сольський.

За його словами, чи зможуть нардепи остаточно ухвалити закон, залежить від багатьох речей.

"Допускати, я звичайно допускаю. Але це питання таке, яке залежить від дуже багатьох речей. Чисто математично, це можливо. Але досвід мені підказує, що математика ще не разу не спрацювала. Якщо б ніхто не заважав, якщо б інших загроз не виникало, там якихось, не знаю, довкола медичних та немедичних (загроз, - ред.)… Ми готуємось на вівторок далі розглядати правки, будемо розглядати їх максимально ефективно", - заявив Сольський.

Разом з тим парламентар зазначив, що не виключає того, що депутати від опозиційних фракцій блокуватимуть трибуну парламенту або президію голови Верховної ради.

"Наскільки буде багато емоцій, блокування (трибуни, - ред.) і інших речей. Це буде впливати само собою. Я ж думаю, що опозиційні партії теж до чогось готуються. У чому це буде проявлятись, швидше буде зрозуміло тільки в залі", - сказав нардеп.

Нагадаємо, Рада станом на п'ятницю, 6 березня, розглянула вже 3298 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, законопроект про ринок землі Рада зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. Такий прогноз зробив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.

Ще на початку лютого депутати Ради приступили до розгляду законопроекту про ринок землі в другому читанні.

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