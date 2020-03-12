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Домовленості з МВФ актуалізують найближчими тижнями, - Мінфін

Новини » Фінанси     12.03.2020 - 15:23
Домовленості з МВФ актуалізують найближчими тижнями, - Мінфін
Фото: Ігор Уманський (УНІАН)

Візит української делегації до США буде готуватися по мірі необхідності

Домовленості про наступний транш з Міжнародним валютним фондом будуть актуалізовані в найближчі тижні. Про це заявив міністр фінансів України Ігор Уманський, передає урядовий портал.

За його словами, домовленості з МВФ були досягнуті в розрахунку отримати транш вже в листопаді-грудні 2019 року, тому новому уряду слід було б відкласти їх і почати з чистого аркуша.

"Але уряд прийняв рішення взяти напрацьоване за основу і актуалізувати. Актуалізація - це питання декількох тижнів", - пояснив Уманський.

Він також уточнив, що Україна і МВФ обговорили ключові питання 10 березня, і візит української сторони до Вашингтона буде готуватися по мірі необхідності. Міністр додав, що бюджет не буде переглядатися без якісно оновленого макроекономічного прогнозу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль має найближчим часом відправитися до США на зустріч з представниками МВФ, щоб обговорити меморандум.

До цього Bloomberg писало, що переговори України з МВФ щодо нового кредиту затягуються у зв'язку з відставкою уряду Олексія Гончарука.

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