Шмигаль найближчим часом відправиться в США на зустріч з МВФ, - Зеленський

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд України виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повинен найближчим часом відправитися в США для зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ), щоб обговорити підписання меморандуму. Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

За словами Зеленського до складу делегації також увійде новий міністр фінансів Ігор Уманський.

"Новий міністр фінансів України Ігор Уманський виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ, і вже найближчим часом разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вони планують вирушити на зустріч в США", - повідомив президент України.

Як зазначив Зеленський, співпраця з МВФ для України важливо не тільки з точки зору отримання чергового траншу, але і для підтримки довіри міжнародних інвесторів.

Раніше РБК-Україна писало, що переговори України і МВФ щодо нового кредиту затягуються у зв'язку з відставкою уряду Олексія Гончарука. Керівництво МВФ побоюється посилення впливу олігархів.

Крім цього повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що Україна отримає остаточне схвалення Ради директорів МВФ нової програми у першому півріччі 2020 року, однак не виключає і затримки.