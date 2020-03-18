Закон о рынке земли отложили до переговоров с МВФ

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В команде президента решили не спешить с принятием земельной реформы

Закон о рынке земли отложили до переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) насчет выделения новой финансовой помощи. Об этом говорится в материале РБК-Украна "Приняли меры: как Верховная рада взялась за коронавирус и его последствия".

По данным издания, вопрос земли пока поставлен на паузу из-за МВФ. В команде президента решили не спешить с принятием земельной реформы, потому как ожидают переговоров с Фондом насчет выделения новой финансовой помощи.

Отметим, министр финансов Украины Игорь Уманский заявил, что договоренности о следующем транше с Международным валютным фондом будут актуализированы в ближайшие недели.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль должен в ближайшее время отправиться в США на встречу с представителями МВФ, чтобы обсудить меморандум.

Ранее сообщалось, что парламент может завершить рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли в четверг, 19 марта.

А 17 марта нардепы на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.