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Нардепи проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 09:18
Нардепи проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

В Україні посилюють карантинні заходи за коронавіруса

Народні депутати на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавирусу проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, парламентарії схвалили два проекти постанови. Ними передбачаються зміни в календарний план проведення третьої сесії ВР:

  • тиждень з 16 по 20 березня: 17, 18, 19, 20 березня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)
  • тиждень з 23 по 27 березня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)
  • тиждень з 30 березня по 3 квітня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна рада продовжить свою роботу, незважаючи на карантин. При цьому буде змінений формат роботи парламенту.

Зазначимо, сьогодні парламент зібрався на позачергове засідання для голосування за низку ініціатив щодо протидії коронавіруса. Зокрема, Раді пропонують передбачити кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом. Відповідний законопроект буде діяти тільки три місяці. Він також передбачає оперативну закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня; можливість 100% передоплати за товари і послуги для запобігання та боротьби з епідемією коронавіруса; надання можливості населенню працювати дистанційно або йти у відпустку та інше.

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