Закончили работу, не начав: Рада взяла паузу до конца февраля - в чем причина

Сегодня, 12 февраля, Верховная Рада досрочно завершила пленарную неделю и не будет проводить голосований до 24 февраля. В зале не хватило депутатов для принятия решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

По словам Железняка, в работе Рады объявлена пауза и до 24 февраля голосований не планируется .

Сегодня парламент не рассмотрел ни одного вопроса из-за отсутствия кворума. Основными причинами "пустого" зала является пребывание многих нардепов за границей, а также отравление после вчерашнего визита в парламентскую столовую.

Напомним, Верховная Рада работает над законопроектом для вывода рынка аренды жилья "из тени" и введения прозрачных правил работы для риелторов. Это необходимо для того, чтобы защитить клиентов от недобросовестных посредников.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон, который определяет новые правила обязательной эвакуации населения из зон боевых действий. Документ предусматривает отдельные механизмы эвакуации детей и других уязвимых категорий граждан.

Также Верховная Рада приняла закон, который предоставляет годовую отсрочку от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту во время военного положения. За годовую отсрочку от мобилизации для контрактников проголосовали 243 народных депутата.

Отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент наработать законодательные изменения для проведения выборов. В декабре 2025 года в Верховной Раде создали рабочую группу для проработки возможности проведения выборов в условиях военного положения.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что соответствующий закон будет иметь одноразовое действие, а ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей. Также в парламенте уже начали работу над законопроектом - в группу вошли более 60 человек.