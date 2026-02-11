ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Минуту молчания сделали ежедневной традицией: о которой будет замирать вся Украина

Среда 11 февраля 2026 14:32
UA EN RU
Минуту молчания сделали ежедневной традицией: о которой будет замирать вся Украина Фото: минуту молчания сделали ежедневной традицией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украине на законодательном уровне утвердили объявление минуты молчания в 9 утра в память о жертвах вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Читайте также: Остановить время на мгновение: кто и когда придумал чествовать жертв войны минутой молчания

В тексте закона указывается, что во время минуты молчания будут чтить память военнослужащих, добровольцев, медиков, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, погибших из-за войны.

Информирование о ее начале и завершении будут обеспечивать местные органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Закон позволяет использование систем оповещения и информирования в сфере гражданской защиты для объявления утренней минуты молчания.

Информировать о начале и завершении минуты молчания в 9 утра должны все государственные учреждения и предприятия, а также медиа независимо от их права собственности.

После подписания нового закона президентом Украины Владимиром Зеленским у Кабмина и местных органов власти есть три месяца, чтобы нормировать оповещение и проведение минуты молчания.

Напомним, что с сентября в Киеве движение на главной улице - Крещатике - решили останавливать ежедневно для чествования минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.

Также мы писали, что недавно в Киеве появилась петиция с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания.

Подробнее о том, кто и когда придумал минуту молчания, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Вторжение России в Украину
Новости
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ