Новые правила для риелторов и меньший налог для арендодателей: что планирует изменить Рада
В Верховной Раде нарабатывают законопроект для вывода рынка аренды жилья "из тени" и введения прозрачных правил работы для риелторов - чтобы защитить клиентов от недобросовестных посредников.
Главное:
- Налоги на аренду планируют значительно снизить - чтобы стимулировать владельцев жилья выходить из "тени".
- Для риелторов внедрят прозрачные правила игры - чтобы защитить клиентов от недобросовестных посредников.
- Новый закон разрабатывают с привлечением почти сотни экспертов - чтобы повысить профессиональные стандарты.
Какой комитет ВРУ взялся за подготовку законопроекта
Украинцам рассказали, что сейчас в комитете Верховной Рады по вопросам государственной власти нарабатывают предложения для законодательного урегулирования:
- рынка риелторских услуг;
- рынка аренды жилья.
Речь идет, в частности, о снижении налога на имущество, сдаваемое в аренду.
Почему аренда жилья в Украине - "в глубокой тени"
Глава комитета Елена Шуляк объяснила, что сегодня рынок находится в глубокой тени: по данным Государственной налоговой службы Украины за 2024 год, официально доходы от аренды задекларировали лишь около 900 человек по всей стране.
При этом основной причиной называют высокий уровень налогообложения - владельцы жилья платят около 23% полученного дохода, что сдерживает легализацию рынка.
Почему отдельное внимание уделят деятельности риелторов
Планируется, что отдельное внимание в ВРУ уделят риелторской деятельности.
Недавно в Комитете даже создали рабочую группу, которая изучает проблематику этого рынка и имеет целью разработать законодательные предложения для обеспечения:
- прозрачности риелторских услуг;
- защиты прав граждан;
- поддержки профессиональных риелторов, которые предоставляют качественные услуги.
Шуляк отметила, что сейчас на рынке наблюдается разрыв между профессиональными риелторами и недобросовестными посредниками (которые часто получают комиссию без фактического предоставления услуги).
Это приводит к возмущению граждан и дискредитирует профессию.
"Мы фиксируем многочисленные случаи, когда лица, позиционирующие себя как риелторы, действуют нечестно и не выполняют своих обязанностей: не демонстрируют объекты, не проверяют документы, а только получают оплату за то, что клиент самостоятельно нашел на онлайн-платформах", - объяснила политик.
Она добавила, что "такие практики вызывают обоснованное беспокойство и дискредитируют профессиональное сообщество риелторов, которые предоставляют качественные и профессиональные услуги".
Что может изменить новый законопроект
Согласно обнародованной информации, к работе рабочей группы Комитета по состоянию на 9 февраля 2026 года уже присоединились почти сотня экспертов рынка аренды.
Планируется, что наработанный в парламенте законопроект будет предусматривать, в частности:
- значительное снижение налоговой нагрузки для владельцев жилья, которое сдается в аренду (что будет стимулировать легализацию соответствующих доходов);
- внедрение прозрачных правил риелторской деятельности;
- защиту прав граждан и повышение профессиональных стандартов на рынке.
"Предполагается открытый и прозрачный процесс обсуждения с участием, в частности, центральных органов исполнительной власти и представителей профильных ассоциаций", - подытожили в пресс-службе аппарата ВРУ.
