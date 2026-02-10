Принудительная эвакуация детей из зон боевых действий: как будет работать новый закон

Верховная Рада приняла закон, который определяет новые правила обязательной эвакуации населения из зон боевых действий. Документ предусматривает отдельные механизмы эвакуации детей и других уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кто принимает решение об эвакуации

Решение о проведении обязательной эвакуации населения будут принимать военные администрации по представлению военного командования на соответствующей территории.

Как будут проводить эвакуацию детей

Обязательная эвакуация детей будет осуществляться вместе с одним из родителей или законным представителем при участии органов опеки и попечительства и Национальной полиции.

В случае отказа родителей покинуть опасную территорию эвакуацию детей в безопасные регионы будет проводить полиция с последующей передачей их органам опеки.

Дополнительные ограничения в зонах эвакуации

На территориях, где будет проводиться обязательная эвакуация, могут вводиться ограничения по въезду и пребыванию граждан.

Закон направлен на совершенствование механизмов защиты гражданского населения во время войны и обеспечения безопасности людей, которые не могут самостоятельно покинуть опасные районы.