Захоплення заручників в Луцьку і вибух в Києві: новини за 21 липня

У центрі Луцька терорист 12 години утримував в автобусі заручників, єкс-главі "Укравтодору" висунули звинувачення в Польщі, біля станції метро "Мінська" прогримів вибух. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 21 липня, - в матеріалі РБК-Україна

У Луцьку захопили автобус із заручниками: подробиці

Вчора, 21 липня, в центрі Луцька чоловік захопив маршрутний автобус з пасажирами "Берестечко-Краснилівка". Всередині автобуса виявилися заблокованими близько двох десятків пасажирів. Серед них були 15-річна дитина, а також вагітна жінка.

Центр міста перекрили. На місці періодично лунали звуки пострілів.

Нападник висунув свої вимоги в соцмережах. Він зажадав від голів судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записати і викласти в YouTube заяви про те, що саме вони - терористи в законі. Також він зажадав від президента Володимира Зеленського записати відеозвернення. Президент виконав цю вимогу, в зв'язку з чим загарбник відпустив трьох людей. Незабаром після цього почався штурм автобуса. Всі заручники звільнені, а терорист затриманий. Подробиці, фото і відео - на РБК-Україна.

У Росії не бачать підґрунтя для нормандської зустрічі

Вчора, 21 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає дату зустрічі в нормандському форматі найближчим часом. Він заявив, що є підтвердження з німецької та французької сторони. Про це він сказав під час прес-конференції з президентом Швейцарії Симонетта Соммаруга.

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков відреагував на заяву Зеленського щодо майбутньої нормандської зустрічі у Берліні. За його словами, в Росії поки не бачать підстав для проведення саміту.

Екс-главі "Укравтодору" Новаку висунули звинувачення в Польщі

У вівторок, 20 липня, у прокуратурі Варшави висунули звинувачення екс-главі "Укравтодору" Славоміру Новаку. Його підозрюють у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції. Про це повідомляє агентство PAP.

Новака доставили в прокуратуру після 8 ранку у вівторок. Його підозрюють у вимаганні та отриманні майнових і особистих вигод за надання приватним компаніям контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей.

Біля станції метро "Мінська" прогримів вибух

У вівторок, 21 липня, біля станції метро "Мінська" пролунав вибух. Перед цим стало відомо про виявлення біля підземки підозрілої валізи, після чого людей поблизу екстрено евакуювали.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко у Facebook, вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський". В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Під Радою нардепа облили зеленкою, затримали двох підозрюваних

Вчора, 21 липня, біля Верховної ради України на вулиці Грушевського невідомі облили нардепа зеленкою. Поліцейські затримали двох осіб.

Зеленкою облили депутата фракції "Опозиційна платформа-За життя" Олега Волошина. У поліції зазначили, що затриманих доставили до Печерського управління поліції.

Напередодні Волошин заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", і що "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Лідери ЄС погодили план порятунку економіки

Сьогодні вранці, 21 липня, лідери Євросоюзу погодили план порятунку економіки на загальну суму 750 млрд євро. Також вони досягли домовленості про наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом в понад 1 трлн євро.

Як повідомляється, лідери ЄС змогли лиш на п’ятий день саміту досягти домовленості про фонд відновлення економіки. "Ми провели 4 дні і ночі, 90 годин у переговорах і досягли успіху" - сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фонд відновлення ЄС складатиметься з 390 мільярдів євро у вигляді грантів і 360 мільярдів євро у вигляді кредитів. Він буде приєднаний до нового семирічного бюджету в розмірі 1,074 трильйона євро.