Україна чекає дату зустрічі в нормандському форматі найближчим часом, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент підкреслив, що Україна також очікує припинення вогню на Донбасі вже в середу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає дату зустрічі в нормандському форматі найближчим часом. Він заявив, що є підтвердження з німецької та французької сторони.

Про це він сказав під час прес-конференції з президентом Швейцарії Симонетта Соммаруга.

"Є узгодження про те, що Російська Федерація не проти зустрічатися. Думаю, усі розуміють, як для нас важливо зустрічатися у цьому форматі. Тому ми найближчим часом чекаємо дату зустрічі в нормандському форматі", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що Україна не припиняє працювати в мінському формат.

"Через пандемію COVID-19 ми розуміли, що не буде можливості зустрічатися і переформатували наші зустрічі в формат відео... Я чекаю того, щоб завтра було рішення про припинення вогню, що дуже важливо для України. Щоб зберегти життя наших людей", - сказав президент.

Відзначимо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні тристороння контактна група в Мінську обговорить питання пропуску осіб через лінію розмежування на Донбасі.

Так, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що нормандський саміт у Берліні за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції повинен пройти якомога швидше, можливо, в найближчі місяці.

Як писало РБК-Україна раніше, українська сторона сподівається на саміт "нормандської четвірки" вже в серпні, однак російський парламентер Дмитро Козак заявив, що ніяких підстав для цього сьогодні немає.