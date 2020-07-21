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Україна чекає дату зустрічі в нормандському форматі найближчим часом, - Зеленський

Україна, Вівторок 21 липня 2020 13:56
Україна чекає дату зустрічі в нормандському форматі найближчим часом, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент підкреслив, що Україна також очікує припинення вогню на Донбасі вже в середу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає дату зустрічі в нормандському форматі найближчим часом. Він заявив, що є підтвердження з німецької та французької сторони.

Про це він сказав під час прес-конференції з президентом Швейцарії Симонетта Соммаруга.

"Є узгодження про те, що Російська Федерація не проти зустрічатися. Думаю, усі розуміють, як для нас важливо зустрічатися у цьому форматі. Тому ми найближчим часом чекаємо дату зустрічі в нормандському форматі", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що Україна не припиняє працювати в мінському формат.

"Через пандемію COVID-19 ми розуміли, що не буде можливості зустрічатися і переформатували наші зустрічі в формат відео... Я чекаю того, щоб завтра було рішення про припинення вогню, що дуже важливо для України. Щоб зберегти життя наших людей", - сказав президент.

Відзначимо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні тристороння контактна група в Мінську обговорить питання пропуску осіб через лінію розмежування на Донбасі.

Так, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що нормандський саміт у Берліні за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції повинен пройти якомога швидше, можливо, в найближчі місяці.

Як писало РБК-Україна раніше, українська сторона сподівається на саміт "нормандської четвірки" вже в серпні, однак російський парламентер Дмитро Козак заявив, що ніяких підстав для цього сьогодні немає.

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