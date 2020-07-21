У Росії не бачать підґрунтя для нормандської зустрічі

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Пєсков відповів на заяву Зеленського про майбутній саміт

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо майбутньої нормандської зустрічі у Берліні. У Росії поки не бачать підстав для проведення саміту.

Про це повідомляє російський телеканал RT.

За словами Пєскова, сьогодні для проведення зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у так званому нормандському форматі "немає необхідного підґрунтя".

Зазначимо, передумовою нової зустрічі у нормандському форматі є виконання домовленостей, досягнутих лідерами "нормандської четвірки" під час грудневого саміту в Парижі. Серед домовленостей - повне припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", а також розведення сил на лінії зіткнення.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що Україна чекає дату нової нормандської зустрічі найближчим часом, оскільки всі сторони готові до проведення нового саміту.

Раніше Росія звинуватила Україну у нібито відмові від виконання домовленостей паризької зустрічі у нормандському форматі.