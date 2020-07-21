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Під Радою нардепа облили зеленкою, затримали двох підозрюваних

Київ, Вівторок 21 липня 2020 13:46
Під Радою нардепа облили зеленкою, затримали двох підозрюваних
Фото: нардепа облили зеленкою (facebook.com/sophia.sereda)
Автор: Анастасия Рокитна

Зеленкою облили Волошина

Сьогодні біля Верховної ради України на вулиці Грушевського невідомі облили нардепа зеленкою. Поліцейські затримали двох осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

У поліції зазначили, що затриманих доставили до Печерського управління поліції.

Зазначимо, облили зеленкою депутата фракції "Опозиційна платформа-За життя" Олега Волошина.

Напередодні Волошин заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", і що "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Нагадаємо, в грудні депутат Верховної Ради, член фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко заявив, що біля його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих.

Тоді в СБУ заявили, що напад на нардепа Михайла Ананченка було постановочним, відео опублікували в рамках операції Служби безпеки України.

Крім того, 11 грудня у Раді сталася бійка після засідання комітету ВР з питань аграрної політики. Сутички сталися між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком.

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