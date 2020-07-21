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Екс-главі "Укравтодору" Новаку висунули звинувачення в Польщі

Варшава, Вівторок 21 липня 2020 12:29
Екс-главі "Укравтодору" Новаку висунули звинувачення в Польщі
Фото: Славомир Новак (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Його підозрюють в отриманні корупційної вигоди на 300 тисяч євро

У вівторок, 20 липня, у прокуратурі Варшави висунули звинувачення екс-главі "Укравтодору" Славоміру Новаку. Його підозрюють у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції.

Про це повідомляє агентство PAP.

Новака доставили в прокуратуру після 8 ранку у вівторок. Його підозрюють у вимаганні та отриманні майнових і особистих вигод за надання приватним компаніям контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей.

"В результаті він отримав 1 300 000 злотих (майже 300 тисяч євро - ред.)", - сказала прес-секретар окружної прокуратури Варшави Мирослава Хир.

Також Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві в наданні меддовідок, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Відзначимо, у 2016-2019 роках Новак очолював "Укравтодор", але у вересні подав у відставку, заявивши, що отримав "нову пропозицію". Також він був міністром транспорту Польщі в уряді "Громадянської платформи".

Нагадаємо, Новака затримали 20 липня. Українські та польські антикорупційні органи проводили спільну спецоперацію.

Так, НАБУ спільно з польськими правоохоронцями проводили санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі.

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Новини України УкравтодорПольшаСлавомир Новак
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