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Лідери ЄС погодили план порятунку економіки

Брюссель, Вівторок 21 липня 2020 08:41
Лідери ЄС погодили план порятунку економіки
Фото : прапори ЄС (csamir.com)
Автор: Андрій Козловський

Загальний фінансовий пакет допомоги сягне 1,82 трильйона євро

Сьогодні вранці, 21 липня, лідери Євросоюзу погодили план порятунку економіки на загальну суму 750 млрд євро. Також вони досягли домовленості про наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом в понад 1 трлн євро.

Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, лідери ЄС змогли лиш на п’ятий день саміту досягти домовленості про фонд відновлення економіки.

"Ми провели 4 дні і ночі, 90 годин у переговорах і досягли успіху" - сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фонд відновлення ЄС складатиметься з 390 мільярдів євро у вигляді грантів і 360 мільярдів євро у вигляді кредитів. Він буде приєднаний до нового семирічного бюджету в розмірі 1,074 трильйона євро.

Довгостроковий бюджет ЄС цього разу було важко укласти, оскільки у ньому "утворилась дірка" у розмірі 10 мільярдів євро на рік через Brexit Британії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на фінансовому саміті ЄС учасникам вдалося домовитися про значну частину грантів на відновлення економіки в умовах пандемії.

Крім того, лідери ЄС чотири дні не могли домовитись про план порятунку економіки.

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