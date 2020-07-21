Захоплення заручників у Луцьку: що відомо

Фото: автобус із заручниками (volyn24 com)

У захопленому автобусі знаходиться близько 20 осіб

У Луцьку невідомий захопив маршрутний автобус з пасажирами. Чоловік озброєний та має при собі вибухівку. Очевидці стверджують, що чули постріли біля автобуса. Центр міста перекритий, на місці працюють вибухотехніки і поліція. Всі подробиці - на РБК-Україна.

Захоплення заручників в Луцьку: що сталося

Вранці 21 липня на номер 102 надійшло повідомлення про те, що в центральній частині міста чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса "Берестечко-Краснилівка". При собі у нього є зброя і вибуховий пристрій. Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.

Автобус стоїть на Тріумфальній площі перед драмтеатром. Вікна зашторені, кілька розбиті. Очевидці події стверджують, що чули звуки пострілів.

Фото: на місці події (konkurent.ua)

Злочинець вже двічі відкривав вогонь у бік правоохоронців.

В автобусі близько 20 заручників

Всередині автобуса заблоковано близько двох десятків пасажирів. Також в коментарі РБК-Україна у відділі комунікації ГУПН Волинської області повідомили, що злочинець озброєний, проте поки не встановлено тип зброї.

Правоохоронці намагаються вести переговори з чоловіком по телефону. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) КК України.

Що відомо про злочинця

Чоловік сам подзвонив в поліцію о 09:25 з повідомленням про захоплення заручників і представився як Максим Плохой. Про це повідомив в Facebook заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Геращенко додав, що в мережі є книга "Філософія Злочинця" Максима Плохого. У ній описано перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Фото: Максим Плохой (twitter.com)

Також в Нацполіціі повідомили, що захоплювач автобуса раніше знаходився на психіатричному лікуванні.

Вимоги терориста

Нападаючий висунув свої вимоги в соцмережах. Раніше в Twitter чоловік опублікував пост про невдоволення системою і заявив, що "держава була і є першим терористом".

Він зажадав від голів судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записати і викласти в YouTube заяви про те, що саме вони - терористи в законі.

Фото: скріншот сторінки Twitter (konkurent.ua)

На відео чоловік привітав усіх "з днем антисистеми" і закликав "не обманювати себе і святкувати правду". Також за його заявою, вибуховий пристрій встановлено ще в одному людному місці Луцька.

У Луцьку проводиться спецоперація

Співробітники Національної поліції заблокували центральну частину Луцька для забезпечення безпеки городян. Перекрито проїзд для будь-якого виду транспорту на вулицях Словацького, Богдана Хмельницького, Парковій, частково - проспект Свободи, вул. Лесі Українки. Через що на дорогах вже утворилися затори.

Фото: центр міста заблокований (konkurent.ua)

До місця події прибув БТР Національної гвардії, стягнуті всі підрозділи поліції і спецназ. На території Волинської області введено оперативний план "Заручник".

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на захоплення заручників в автобусі в центрі Луцька. Президент заявив, що тримає хід подій під особистим контролем.

Також стало відомо ще про одну закладену вибухівку в Луцьку. Злочинець можливо встановив ще один вибуховий пристрій на території міста.