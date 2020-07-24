Захоплення заручника в Полтаві і підпал будинку активіста: новини за 23 липня

У Полтаві чоловік, підозрюваний у викраденні авто, взяв заручника, активіст Віталій Шабунін заявив про підпал будинку, "Динамо" призначило Мірчу Луческу головним тренером. Детальніше про те, що сталося в четвер, 23 липня, - в матеріалі РБК-Україна

У Полтаві чоловік взяв заручника і поїхав до Києва: подробиці

Вчора, 23 липня, Полтави близько 9 ранку правоохоронці намагалися затримати чоловіка, підозрюваного у викраденні автомобіля. Під час затримання він дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. При цьому, як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, чоловік тримав за руку співробітника поліції. Після переговорів він обміняв утримуваного поліцейського на начальника Управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області, полковника поліції Віталія Шияна. Головна вимога нападника полягала у тому, щоб його знову не судили і ув'язнювали.

Автовикрадачу надали службовий автомобіль поліції, на якому він разом із заручником направився до Києва. Пізніше він відпустив поліцейського і сховався в лісі Решетилівського району.

Для пошуків чоловіка, який захопив у заручники поліцейського в Полтаві, а потім сховався в лісі, залучили Національну гвардію. Також правоохоронці підняли в повітря квадрокоптери.

У Росії знову заявили про нібито вихід України з мінських угод

Російська сторона не виключає, що постанова Верховної ради України про місцеві вибори може бути розцінено як вихід Києва з мінських угод. У зв'язку з цим від України вимагають роз'яснень.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передають "РИА Новости".

У Дніпропетровській області в ДТП з автобусом постраждали 15 людей, водій втік

У Дніпропетровській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі маршрутного автобусу постраждали 15 людей. Водій автобуса втік з місця події, його розшукують.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Попередньо, водій автобусу не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб виїхав за межі автодороги, злетів у кювет та перекинувся.

Суд арештував луцького терориста

Луцького нападника, який тримав у заручниках 13 пасажирів автобуса, арештували. Суд арештував його на 2 місяці без можливості внесення застави.

Відповідне рішення прийняв Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Зазначимо, 21 липня о 9:25 в Луцьку озброєний Максим Кривош захопив рейсовий автобус з пасажирами. У заручниках опинились 13 осіб. Близько 22:00 всі захоплені громадяни були звільнені, а чоловіка затримано.

Шабунін заявив про підпал будинку, поліція встановлює обставини

Поліція Київської області встановлює обставини загоряння будинку, який належить активісту Віталію Шабуніну. Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Про це РБК-Україна повідомила речник Нацполіції Київської області Віталіна Грохольська.

Як вона повідомила, будинок частково пошкоджений. Зараз поліція розглядає версію підпалу.

Зеленський відреагував на підпал будинку Шабуніна

Названа вартість вакцини від коронавіруса для українців

Вперше названа орієнтовна вартість вакцини від коронавірусу, яку збирається представити китайська компанія. Щеплення від COVID-19 коштуватиме близько 20 доларів, тобто десь 500 гривень. Про це повідомив в ефірі "Українського радіо" головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами медика, зараз вакцина вже в третій стадії розробки, але в перших рядах списку ВООЗ. Всього потрібно буде ввести дві дози вакцини, одна доза коштує 500 гривень.

Загадкова смерть волонтера Кучапіна в Києві: спливли нові деталі трагедії

Смерть волонтера Олексія Кучапіна в Києві, тіло якого виявили в орендованій квартирі у Дніпровському районі столиці через кілька днів після інформації про зникнення керівника "Дому милосердя", обросла новими подробицями та викликала додаткові питання.

У поліції стверджують, що на тілі загиблого не було виявлено ознак насильницької смерті. Але багато людей підозрюють, що могло мати місце вбивство. Як аргумент наводиться активна волонтерська діяльність Кучапіна, який присвятив своє життя допомозі тим, хто залишився без даху над головою, сиротам, інвалідам та іншим знедоленим. Нібито через це чоловік нажив собі багатьох недоброзичливців у правоохоронних органах.

"Кучапін, який допомагав безхатченкам (і бісивши цим ментів), "помер природною смертю" на закривавленому і спішно винесеному на смітник дивані", - пише журналіст Денис Бігус у своєму Facebook.

"Динамо" призначило Луческу головним тренером

Новим головним тренером футбольного клубу "Динамо" призначений відомий румунський фахівець Мірча Луческу. Раніше він довгий час очолював принципового суперника киян - донецький Шахтар. Про це йдеться в повідомленні на сайті столичного клубу.

Луческу буде тренувати "Динамо" два роки (у контракті прописана опція прологнаціі ще на рік).