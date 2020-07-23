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Автовикрадач в Полтаві взяв в заручники поліцейського і їде до Києва: що відомо

Полтава, Четвер 23 липня 2020 13:27
Автовикрадач в Полтаві взяв в заручники поліцейського і їде до Києва: що відомо
Фото: ситуація в Полтаві (dkr_npu)
Автор: Ирина Гамерская

У заручниках - полковник поліції

У Полтаві чоловік, підозрюваний у викраденні автомобіля, погрожував правоохоронцям гранатою. На даний момент він із заручником, полковником поліції, направляється в сторону Києва, докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Чоловік погрожував гранатою поліції при спробі затримання

Біля будівлі адміністративного суду Полтави близько 9 ранку 23 липня правоохоронці намагалися затримати чоловіка, підозрюваного у викраденні автомобіля. Під час затримання він дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. При цьому, як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, чоловік тримав за руку співробітника поліції.

Автовикрадач в Полтаві взяв в заручники поліцейського і їде до Києва: що відомо

Після переговорів він обміняв утримуваного поліцейського на начальника Управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області, полковника поліції Віталія Шияна.

Надзвичайна ситуація в Полтаві

У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе і поліцейського гранатою

Опубліковано Телеканал "Центральний" Четвер, 23 липня 2020 р.

Автовикрадачу надали автомобіль поліції, він направляється у бік Києва

Автовикрадачу надали службовий автомобіль поліції. На даний момент він, разом із заручником, направляється в сторону Києва. Введена спецоперація "Грім".

Виїзд автівки з заручником із оточення

Момент, коли автівка з підозрюваним та взятим в заручники полковником поліції виїжджала з оточення.

Опубліковано Суспільне Полтава Четвер, 23 липня 2020 р.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, чоловік рухається в напрямку Києва на автомобіль ВАЗ-2111 ("Богдан"). Наразі автомобіль їде у Решетилівському районі.

Що відомо про зловмисника

Як повідомив речник ГУ Нацполіції Полтавської області Роман Грішин, зловмисник - місцевий мешканець Полтави, йому 32 року, потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини та наркотики.

"Основна вимога зловмисника - уникнути кримінальної відповідальності за ті події, в яких він підозрюється", - повідомив Грішин.

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