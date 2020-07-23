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Автовикрадача з Полтави шукають за допомогою квадрокоптера

Четвер 23 липня 2020 20:23
Автовикрадача з Полтави шукають за допомогою квадрокоптера
Фото: захоплення заручника в Полтаві (t.me/dkr_npu)
Автор: РБК-Україна

До пошуках Роману Скрипника залучили також кінологів з собаками

Для пошуків чоловіка, який захопив у заручники поліцейського в Полтаві, а потім сховався в лісі, залучили Національну гвардію. Також правоохоронці підняли в повітря квадрокоптери.

Про це повідомив прес-офіцер Полтавського обласного управління Національної поліції Роман Гришин, передає "Кременчуцька газета".

За його словами, у розшуку чоловіки також беруть участь кінологи з собаками. Звільнився заручник - полковник поліції Віталій Шиян - також бере участь в операції.

Гришин зазначив, що зараз вирішується питання про притягнення авіації.

Штаб правоохоронців розгорнуто в селі Великий Байрак Миргородського району.

Нагадаємо, нападник Роман Скрипник вже відпустив поліцейського Віталія Шияна, залишив автомобіль і ховається від правоохоронців у лісі.

Скрипника намагалися сьогодні вранці затримати біля адміністративного суду Полтави за підозрою у викраденні авто.

Він дістав гранату і схопив співробітника поліції, але в ході переговорів обміняв утримуваного поліцейського на начальника Управління карного розшуку Полтавській області, полковника поліції Віталія Шияна.

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